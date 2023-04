Dinu Maxer a vorbit despre relația cu Nicoleta Luciu, la scurt timp după divorțul de Deea: "Acesta este motivul pentru care relația mea cu Nicoleta s-a încheiat" | EXCLUSIV

In articol:

Dinu Maxer a dat noi detalii despre divorțul de soția sa, Deea Maxer. În exclusivitate pentru WOWnews, cântărețul a povestit că a luat în calcul o separare între el și Deea pentru prima dată în luna august, a anului trecut, dar totuși ambii au mai acordat o șansă relației.

Din păcate, lucrurile nu au funcționat și s-a ajuns la divorțul de la notar, care a fost unul scurt și dureros, mai ales în luna în care au avut termenul de gândire. Dinu Maxer a spus dacă a contat diferența de vârstă dintre el și Deea, dacă fosta lui soție are sau nu o relație cu medicul estetician despre care au scris ziariștii de monden și ce custodie au decis să aibă în privința celor doi copii.

Motivul pentru care Dinu Maxer și Nicoleta Luciu s-au despărțit

La scurt timp după divorțul de Deea, în contextul declarațiilor, Dinu Maxer a integrat și un subiect foarte mediatizat la momentul întâmplării și anume despărțirea de Nicoleta Luciu. Toată lumea credea că, înainte să apară Deea, cei doi se vor căsători, însă au pus punct și fiecare și-a refăcut viața.

Acum, Dinu reamintește tuturor ce a produs separarea de Nicoleta.

"Eu nu am vrut să mă căsătoresc. Am și spus-o public. Acesta este probabil și unul dintre motivele pentru care relația cu Nicoleta Luciu s-a încheiat și că n-am vrut să fac copii. Deci, într-adevăr, Deea a fost ceva unic pentru mine în viață. M-a determinat să îmi doresc și căsătoria cu ea și să am copii cu ea, iar lucrul acesta ține într-adevăr și de maturizarea mea, de momentul în care au venit lucrurile, nu au fost forțate. Au fost niște condiții care au fost prielnice să spun așa, fiindcă eu am avut o copilărie umbrită de un divorț foarte tumultos al părinților mei. Și din cauza asta, plus că eu mi-am pierdut și un frate, care a murit într-un accident de tramvai, am tras așa niște concluzii și am zis că nu vreau. Probabil traumele acelea psihice s-au diminuat și atunci a apărut Deea care a venit într-un moment senin al vieții mele și s-au legat lucrurile." , a mărturisit Dinu Maxer.

L-a înșelat sau nu Deea pe Dinu Maxer?

Imediat ce au apărut informațiile cu privire la divorțul dintre Deea și Dinu Maxer, gurile rele au dat startul speculațiilor privind divorțul. Internauții au fost de părere că frumoasa brunetă ar fi avut o relație extra cu un medic estetician, acesta fiind și motivul care ar fi condus la despărțire.

"După divorț au existat momente de împăcare ale noastre. Am trecut printr-o perioadă care a fost foarte greu de suportat. Deea nu a avut o relație cu medicul estetician și garantez asta. Sunt un bărbat gelos care crede-mă că ar fi știut. Eu nu am avut o relație, nu au fost probleme între noi, violență în familie, lucrurile acestea grave. Eu nu beau în general. A fost o despărțire cu discuții foarte multe. Nu am putut să renunțăm niciunul dintre noi la căsnicie, a fost o perioadă bună de trei luni, dar apoi lucrurile s-au îndreptat inevitabil spre divorț", a declarat Dinu Maxer, la WOWnews.

