Dinu Maxer, dat de gol de colegii din trupa AXXA: ”Simte nevoia să-și găsească iubirea”. Ce comentarii au făcut cei din formație | EXCLUSIV

Dinu Maxer s-a reunit cu foștii săi prieteni și au relansat trupa AXXA. Într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, Dinu Maxer și colegii lui au vorbit despre reunirea trupei după 22 de ani, dar și ce surprize pregătesc la relansare.

Dinu Maxer ne-a dezvăluit și că are nevoie de afecțiune și că își dorește ca toate fanele lui să se ducă la el.

Dinu Maxer se grăbește să își caute iubirea

Dinu Maxer se pare că are o reputație de cuceritor și în sânul trupei din care face parte. Colegii săi din formație l-au dat de gol și au recunoscut că Dinu Maxer are cea mai mare nevoie de afecțiune.

"Sorin: Mai suntem burlaci, dar nu ne enumerăm.

Mihai: Dinu a ieșit în fața, pentru că simte o nevoie mai mare de a fi iubit, cât de curând. Are o nevoie mai mare de afecțiune.

Dinu: Toate fanele să vină la mine.", au spus membrii trupei AXXA.

De ce s-a reunit trupa AXXA?

Trupa AXXA s-a reunit după 22 de ani. Artiștii vor să fie din nou pe scenă și să bucure publicul cu muzica lor. Noi am aflat în exclusivitate povestea relansării lor și ideea de la care a pornit întreg conceptul.

"Sorin: Putem să spunem în premieră și un mic detaliu așa mai picant și anume că ideea aspectului nostru a început de când mi-am lăsat mustață. M-am gândit că singur pot părea ciudat și am zis că ăsta e un look pentru lumina reflectoarelor. Imediat a luat legătura cu băieții, care au îmbrățișat mustața.

Dinu: Noi am încercat de mai multe ori să ne reunim. În 2004 nu am reușit, prin 2018 am încercat iarăși o idee, dar acum, odată cu ideea lui Sorin și o piesă a lui Adi, pe care o ținem încă în sertar. Când va veni, va mirosi a hit. Ne-am dat seama că avem ce să transmitem. Asta e esența unui artist, când ești pe scenă și simți ceea ce faci, ce cânți, atunci și omul recepționează altfel. Ne-am reunit după 22 de ani.", a dezvăluit trupa AXXA, la WOWnews.

