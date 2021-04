Dinu Maxer, dezvăluiri cutremurătoare! Motivul pentru care nu și-a dorit o familie: „Fratele meu a fost călcat de tramvai...”

In articol:

Dinu Maxer este un bărbat împlinit din punct de vedere profesional, cât și personal. El formează un cuplu alături de Deea Maxer de aproximativ 12 ani, iar cei doi s-au căsătorit în anul 2008. Împreună au doi copii, o fetiță și un băiețel, care le-au făcut viețile mai frumoase.

Deși acum este un familist convins, Dinu Maxer a mărturisit că a existat o perioadă în viața sa în care nu și-a dorit să aibă o familie. Totul a început în momentul în care unul dintre frații artistului a murit călcat de un tramvai în București, iar părinții lui au suferit teribil.

„Niciodată nu m-am gândit să îmi întemeiez o familie și chiar am refuzat complet să am copii. Am avut un exemplu negativ în divorțul părinților mei. Și a mai fost și un deces dureros în familie, un frate de-al meu a fost călcat de tramvai și această suferință dublă pe mine m-a făcut să decid că nu o să am niciodată o familie. Și a îngropat undeva foarte adânc sentimentul patern. A trebuit să treacă mulți ani ca să mă vindec”, a spus Dinu Maxer, în cadrul unei emisiuni televizate.

Dinu Maxer, declarație emoționantă despre soția lui: „Medicamentul meu se numește Deea Maxer”

Celebrul cântăreț a dezvăluit că totul s-a schimbat în momentul în care a cunoscut-o pe actuala lui soție, Deea.

Ea este cel care l-a făcut să realizeze că își dorește să devină tată și să își întemeieze o familie.

„Medicamentul se numește Deea Maxer. Ea a reușit să mi-i doresc, nu mi i-a impus. Sunt un om care până la 47 de ani nu a avut niciodată șef. Deea a înțeles că dacă nu urmează o cale firească și forțează lucrurile nu se va putea. Vreau să fac lucrurile atunci când îmi doresc și când îmi plac. Eu sunt un tată full time”, a adăugat Dinu Maxer.