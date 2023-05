Dinu Maxer și Ada, noua iubită, s-ar fi despărțit deja! Vestea venită la scurt timp după ce artistul le-a prezentat-o copiilor pe partenera lui. Ce spun apropiații?

In articol:

Cu doar două săptămâni în urmă, Dinu Maxer și noua iubită, Ada, se afișau pentru prima dată, după divorțul artistului. Vedeta și-a asumat încă din start relația cu bruneta tinerică și și-au făcut apariția ca și cuplu într-un club din Capitală.

Dinu Maxer a confirmat relația încă de atunci și mărturisea că își dorește să ia totul treptat și să nu se grăbească. De asemenea, vedeta nu excludea ideea de căsătorie, dacă lucrurile ar fi evoluat.

Dinu Maxer și Ada și-au spus deja adio?

Dinu Maxer și Deea Maxer au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 18 ani. Cei doi au fost căsătoriți 14 ani și împreună au doi copii, însă lucrurile nu au mai mers după cum se așteptau, astfel că au pus punct și fiecare a mers pe drumuri separate, singurul lucru ce îi mai unește fiind cei mici.

Imediat după pronunțarea divorțului, Dinu Maxer s-a întâlnit cu o domnișoară brunetă, pe numele său Ada, cu care a și început o relație. Artistul nu s-a ascuns și a confirmat public că tânăra face parte din viața lui.

Mai mult decât atât, artistul i-a făcut cunoștință Adei cu fiul și fiica lui.

Deși vedeta spera cu lucrurile să evolueze frumos și relația să funcționeze bine, se pare că totul a luat o întorsătură neașteptată. Conform spynews.ro, Dinu Maxer și Ada ar fi încheiat povestea de dragoste și și-ar fi spus adio, la nu mai puțin două săptămâni de la cuplare.

Apropiații acestora susțineau că cei doi se completează perfect și chiar formează un cuplu puternic, însă se pare că după doar câteva întâlniri ar fi decis că este mai bine ca fiecare să își vadă de drum.

Dinu Maxer nu a considerat că este prea devreme să înceapă o nouă relație

Dinu Maxer a cunoscut-o pe Ada la doar o zi de la pronunțarea divorțului de mama copiilor săi. Artisul susține că nu a fost prea devreme să înceapă o nouă relație și nu este de acord nu cei care îl atacă spunând că nu și-a luat timp de suferință după separarea de Deea Maxer.

"Ce înseamnă prea devreme? Ultima dată când am îmbrățișat-o pe Deea a fost în martie. Devreme nu este chiar consider că am ținut coadă suferinței mele. Ne cunoaștem de foarte puțin timp, ea nu este persoană publică și este normal să-și dorească discreția", a spus Dinu Maxer, în urmă cu ceva timp, pentru antenastars.ro.

Dinu Maxer și noua iubită, Ada, s-ar fi despărțit [Sursa foto: Instagram]