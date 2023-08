„Discursul” inedit al crainicului din meciul lui Dinamo cu Metaloglobus: „Nu m-am drogat și nici nu sunt beat!”

In articol:

Fost angajat al Federației Române de Fotbal timp de 9 ani, ultima perioadă în departamentul de Competiții Juniori, jurnalistul Gabi Safta a făcut anunțul partidei Metaloglobus – Dinamo. Înainte de startul meciului, acesta a ținut să laude galeria lui Dinamo prin stația de amplificare.

„Fără acești fani dedicați, Dinamo n-ar mai fi existat! Și am și o surpriză pentru voi”, a spus Safta, moment în care, pe stadion, a început să răsune unul dintre imnurile echipei. Fanii roș-albilor au gustat momentul și au aplaudat gestul lui Safta

Gabi Safta: „Nu m-am drogat și nici nu sunt beat!”

Un fost crainic al meciurilor celor de la FCSB și un stelist indiscutabil, Safta s-a simțit dator să vină cu o completare amuzantă la discursul său: „Nu m-am drogat și nici nu sunt beat, dar m-am maturizat și eu și pot să recunosc acum că Dinamo are niște suporteri deosebiți! Aveți tot respectul meu!”.

La începutul partidei, Safta făcuse și un comentariu care i-a deranjat pe susținătorii „câinilor”: „Îi rog pe suporterii neutri de la Târgoviște să susțină Metaloglobus. Nu contează cât, 90 de minute, chiar și 120 dacă intrăm în prelungiri”. Acest îndemn al crainicului a fost urmat de un cor de huiduieli din galeria lui Dinamo.

Ahmed Bani a marcat dubla în partida de calificare în grupele Cupei României

Elevii lui Ovidiu Burcă au avut mari emoții pe arena „Eugen Popescu”, după prima repriză în care nu au avut faze ofensive, s-au văzut conduși în cea de-a doua repriză de către echipa din divizia secundă Metaloglobus, grație reușitei lui

Câinii au reușit să revină pe final de partidă, Ahmed Bani a reușit să înscrie de două ori în minutele 78 și 90+4, reușind să o califice pe Dinamo în grupele Cupei României.

După fluierul final al partidei, omul care a salvat-o pe Dinamo a ținut să vorbească și despre derby-ul cu Rapid ce urmează să aibă loc vineri, pe 1 septembrie, așteptându-se la o atmosferă incendiară în Giulești.

„Eu am încercat să-mi fac cât mai bine treaba și mă bucur că am reușit să înscriu două goluri. Noi am jucat până în ultimul minut, cum s-a văzut. Nu a fost un meci deloc ușor. Eu am vrut să centrez către poartă, mingea a ajuns din fericire în poartă.

Nu am vrut să dau direct spre poartă. Noi am vrut să terminăm în primele 90 de minute. Toată puterea este către meciul cu Rapid și tot focusul nostru este acolo. Este un derby care nu s-a mai jucat de foarte mult timp. Fanii lor sunt destul de fanatici, ne va aștepta un meci foarte greu.

Eu sper să joc și să-mi fac cât mai bine treaba, sper să marchez la fiecare meci. Au și ei o echipă bună, dar într-un derby nu mai conteaă numele. O să fim egali, șansele sunt 50-50. Și cu Rapid este un derby foarte frumos, dar ”Eternul Derby” rămâne cu FCSB” , a spus Ahmed Bani.