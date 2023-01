Dispariție învăluită în mister! Nicolae este de negăsit după ce a plecat de urgență la spital cu o ambulanță! Familia nu mai știe nimic de el de un an de zile

In articol:

În vârstă de 65 de ani, Nicolae a dispărut fără urmă după ce a plecat la spital cu ambulanța, pe data de 11 noiembrie 2021.

Nicolae a fost transportat la spital cu o ambulanță, după ce s-a simțit rău

De precizat este că, iubita bărbatului a anunțat că acesta a dispărut abia după o lună și jumătate. De asemenea, fiica lui Nicolae, Loredana pe numele ei, este extrem de îngrijorată și simte că a ajuns la capătul puterilor, mai ales că a făcut tot ce i-a stat în putință să afle ce s-a întâmplat cu părintele ei.

Nicolae a plecat la spital pe data de 11 noiembrie 2021, iar de atunci nimeni nu a mai auzit nimic despre acesta. Cea care a anunțat autoritățile de această dispariție a fost chiar iubita lui Nicolae, însă abia la o lună și jumătate de la incident, iar fiica lui, Loredana, era plecată în Germania când părintele ei a dispărut.

De precizat este că, Nicolae nu apare pe lista persoanelor dispărute de pe site-ul Poliției. Însă, cu toate acestea, Loredana ar fi aflat că, de fapt, tatăl ei a fost externat din spital pe semnătura unei alte persoane, cu care ar fi plecat ulterior de la unitatea spitalicească.

„De un an de zile nu mai știm nimic de tata, am vrea măcar să știm dacă este în viața.(...) Am văzut-o doar de câteva ori (n.r. pe mama vitregă), nu am apucat să o cunosc foarte bine.(...) Ar fi plecat la spital că s-a simțit rău, dar anterior am mai aflat și că cineva l-ar fi scos pe dânsul pe semnătură de la spital și ar fi plecat împreună. De atunci nu mai știm absolut nimic”, a mărturisit Loredana, fiica lui Nicolae, pentru un post TV.

Ce a spus fiica lui Nicolae despre relația pe care o are cu mama vitregă

Totodată, cât despre iubita lui Nicolae, Loredana susține că nu mai știe nimic despre ea. Mai mult decât atât, tânăra a explicat chiar că a încercat să vorbească cu tatăl ei la telefon înainte să dispară, însă mereu răspundea mama sa vitregă, iubita părintelui ei.

„Nu știu, nu țin legătura cu ea (n.r. cu mama vitregă), nu am vorbit cu ea.(...) Am încercat să iau legătura cu tata până să dispară, dar mereu răspundea femeia la telefon și spunea că ba este plecat pe la vecini să muncească, ba că nu este acasă”, a adăugat Loredana.