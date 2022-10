In articol:

Djokovic ar putea participa la Australian Open 2023. Iată cum a căpătat tenismenul interdicția în Australia, dar și ce demersuri a făcut pentru a fi anulată această decizie!

Campionul sârb a fost expulzat din Australia

Novak Djokovic (35 de ani, locul 7 ATP) rămâne optimist în privința participării sale la Australian Open 2023, primul turneu de Grand Slam al anului, după ce a fost expulzat din Australia.

Tenismanul sârb a primit o interdicție de trei ani de a intra în Australia, chiar înaintea turneului de Grand Slam de anul acesta, întrucât a refuzat să se vaccineze împotriva Covid-19. Astfel că, se pare că opțiunea lui Djokovic de a nu se vaccina ar fi afectat stabilitatea țării, au motivat autoritățile, informează Agerpres.

Fostul lider mondial la tenis a declarat că își dorește să afle cât de curând dacă apelul său de ridicare a interdicţiei de intrare în Australia va avea succes, asta după ce sportivul a apelat la ajutorul avocaților pentru a încerca să participe la Australian Open 2023: „Când vine vorba de Australia, sunt unele semne pozitive, dar neoficiale.” , a afirmat Djokovic într-un interviu acordat site-ului Sportal din Serbia, notează știripesurse.ro.

Djokovic ar putea participa la Australian Open 2023 [Sursa foto: Facebook Novak Djokovic]

Mesajul transmis de Djokovic: „Doar vreau să joc”

Novak Djokovic a fost expulzat din Australia, în urma refuzului său de a se vaccina împotriva Covid-19. Astfel, în prezent, tenismanul a apelat la ajutorul avocaților pentru a fi ridicată interdicția, dorindu-și să participe la Australian Open în ianuarie 2023:

„Avocații mei din Australia discută cu autorităţile despre dosarul meu. Sper să primesc un răspuns săptămânile următoare, indiferent de răspuns- bineînțeles că eu sper că va fi pozitiv, ca să am suficient timp de pregătire. Vreau să merg acolo, am uitat ce s-a întâmplat în acest an. Doar vreau să joc. Australia a fost mereu locul în care am jucat cel mai bun tenis. Rezultatele vorbesc de la sine. Sunt foarte motivat să merg acolo.”, a vorbit Djokovic pentru sportal.bg, citează digisport.ro.

Organizatorii Australian Open nu vor să susțină cauza lui Novak Djokovic

Organizatorii Australia Open nu doresc să susțină cauza lui Novak Djokovic, însă îl consideră pe tenisman eligibil să participe la turneu, cu condiția de a obține anularea interdicției la viză. Directorul turneului Australian Open, Craig Tiley, a declarat pe marginea acestui subiect că nu a avut niciun contact cu guvernul în legătură cu Djokovic, dar și că organizatorii Australian Open nu pot face lobby în numele acestuia: „În acest moment... Novak şi guvernul federal trebuie să rezolve această situaţie şi apoi noi vom urma orice instrucţiune după aceea. Nu este o chestiune în care noi putem face lobby. Este o chestiune între cele două părţi şi în funcţie de rezultatul ei, noi i-am putea ura lui bun venit la Australian Open.”, citează aceeași sursă citată.

De altfel, fostul ministru de Interne din Australia, Karen Andrews, aflată acum în opoziție, continuă să se împotrivească ridicării interdicției lui Novak Djokovic la viză, aceasta văzând-o ca pe „o palmă peste față” pentru australienii care s-au vaccinat.

Novak Djokovic are în palmares 21 de titluri de Grand Slam, impunându-se de nouă ori la Australian Open: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021.

Surse: digisport.ro, știripesurse.ro