"Doamne, deci așa ceva?" Replica unui taximetrist l-a înfuriat la culme pe Radu Vâlcan. Soțul Adelei Popescu a răbufnit

In articol:

Radu Vâlcan a avut parte de o întâmplare neașteptată, atunci când i-a comandat un taxi soției lui. Prezentatorul TV a vrut să se asigure că Adela Popescu s-a urcat în mașina potrivită, însă nu i-a răspuns la telefon, așa că a luat decizia de a-l contacta pe șofer.

Replica pe care bărbatul i-a dat-o l-a luat, însă, prin surprindere pe acesta.

Citeste si: Replica care a lăsat-o fără cuvinte pe Adela Popescu! Ce au putut să-i spună doi dintre copiii săi: „Mama, grave sunt alte lucruri”

Radu Vâlcan, incident cu un șofer de taxi

Radu Vâlcan s-a confruntat cu o reacție neașteptată din partea unui taximetrist. Pentru că nu a putut să-și ia soția de la muncă, prezentatorul TV a fost nevoit să-i comande un taxi, dar nu se aștepta la ceea ce avea să urmeze. Dat fiind faptul că Adela Popescu nu i-a răspuns la telefon, pentru a-l asigura că s-a urcat în autoturismul potrivit, bărbatul a fost nevoit să-l contacteze pe conducătorul auto.

Citeste si: De ce Alexandru Ciucu nu vrea să-și lase fetele să locuiască la Alina Sorescu? Designerul ar fi spus tot adevărul în instanță- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Când i-a răspuns, acesta nu s-a arătat deloc încântat, ba mai mult, i-a vorbit pe un ton autoritar: "Voiam să vă povestesc o întâmplare funny (n.r. amuzantă) care m-a marcat și enervat, de asemenea. (…) Nu am putut să o iau pe Adela eu cu mașina și i-am sunat personal un taxi. (…) Adela nu răspundea, probabil că vorbea la telefon. L-am sunat pe șofer și după ce l-am întrebat îmi spune: ‘Normal că am ajuns. Da, doamna este în mașină, altceva? Ce mai vrei?’. Doamne, deci de ce așa? Am rămas surprins, vă jur!", a povestit Radu Vâlcan, pe rețelele de socializare.

Radu Vâlcan și Adela Popescu [Sursa foto: Instagram]

Radu Vâlcan, secretul unei căsnicii de durată

Radul Vâlcan și Adela Popescu formează un cuplu de câțiva ani buni și au împreună trei copii. Sunt împliniți, fericiți și își trăiesc visul cu ochii deschiși.

Citeste si: „Să oprim această prezentare! Omul este căsătorit” Adela Popescu și-a prins colegii în flagrant! Ce s-a putut întâmpla în platou

Secretul, dezvăluie prezentatorul TV, este acela că nu se raportează la mariajul lor ca la o relație, ci mai degrabă ca la un întreg: "Nu aș putea spune că noi doi avem o relație. Este mai mult de-atât. Suntem noi, unul cu celălalt. Adela nu este soția mea, nu este mama copiilor mei. Este parte din mine. Copiii noștri sunt o extensie a noastră, parte din noi. Chiar te rog să îi întrebi pe ei, peste câțiva ani, care este testul suprem al părinților lor.", a declarat Radu Vâlcan, pentru clickpentrufemei.ro.