Replica care a lăsat-o fără cuvinte pe Adela Popescu! Ce au putut să-i spună doi dintre copiii săi: „Mama, grave sunt alte lucruri”

Adela Popescu a ținut să le povesteaza celor de acasă că s-a confruntat cu o situație amuzantă, în timp ce încerca să-l adoarmă pe Adrian, mezinul familiei. Actrița le-a spus celorlalți doi copii ai ei să nu aprindă lumina, însă micuții nu s-au conformat.

Când le-a atras atenția, Andrei și Alexandru nu s-au ferit să-i dea replica mamei lor.

Replica care a lăsat-o mască pe Adela Popescu

Adela Popescu a avut o discuție serioasă cu cei doi fii ai ei, Andrei și Alexandru. Actrița a ținut să le atragă atenția băieților că l-au trezit pe fratele lor, deși aceasta îi avertizase de dinainte că încerca să îl adoarmă pe Adrian. La final însă, micuții au lăsat-o fără cuvinte pe mama lor, după ce i-au dat o replică tranșantă:

"-Alexandru și Andrei, ați văzut că îl adormeam pe Adrian. V-a rugat mama să nu aprindeți lumina și voi tot ați aprins-o și l-ați trezit. Sunt puțin supărată pe voi.

-Mama, grave sunt alte lucruri, nu asta.

-Are și copilul dreptate.", a fost discuția dintre cei trei, postată de Adela Popescu pe rețelele de socializare.

Fiul cel mic al Adelei Popescu s-a confruntat cu probleme de sănătate

Adela Popescu și Radu Vâlcan își făcuseră planuri de 1 mai. Cei doi aveau în gând să petreacă câteva zile la malul mării, acolo unde și-au cumpărat de curând un apartament.

Întâmplarea a făcut, însă, ca Adrian, mezinul familiei, să facă o erupție dentară, iar actrița a fost nevoită să rămână acasă, pentru a avea grijă de cel mic:

Era planul făcut, trebuia să mergem, numai că de câteva zile micuțul, care are 10 luni, are o erupție dentară. Asta îi provoacă extrem de multă durere și nu doarme nopțile, a făcut și febră, e toată ziua supărat, mârâit, necăjit, așa că nu am mai mers eu.", a povestit Adela Popescu, în mediul online.