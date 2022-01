Doctorul Pavel Chirilă, patronul clinicii la care s-a tratat Petrică Mîțu Stoian, era de gardă în noaptea în care a murit Nichita Stănescu! ”Mi-au rămas în minte ultimele lui cuvinte”...

In articol:

Doctorul Pavel Chirilă, patronul clinicii Nera, este un nume cunoscut și respectat în comunitatea medicală din România.

Nichita Stănescu venise cu trenul de la o nuntă

Înainte să-și dechidă prima clinică privată, el a lucrat mulți ani în spitalele din România cu rezultate foarte bune dar a fost și martorul unor adevărate tragedii. El a îngrijit răniții de la cutremurul din 1977 și a fost medicul care a avut grijă de Nichita Stănescu în noaptea de 12-13 decembrie 1983, când marele poet s-a stins din viață.

Atunci, Nichita Stănescu a ajuns la spital acuzând dureri puternice în zona ficatului. Cu o zi înainte fusese la nunta unor prieteni, la Drobeta Turnu-Severin. Drumul cu trenul l-a obosit extrem de tare. Ajuns acasă, el a încercat să doarmă, însă a început să sângereze puternic pe gură așa că a chemat repede un prieten. Acesta l-a trasportat la spitalul Fundeni, unde a fost preluat de medicul Pavel Chirilă.

Într-o notă oferită jurnalistului Victor Roncea în anul 2008, profesorul Chirilă a rememorat ultimele clipe ale poetului Nichita Stănescu.

Spitalul a distrus fișa clinică a lui Nichita Stănescu

"Am fost medic la Spitalul de Urgență. 13 decembrie 1983 a fost ziua mea de gardă. Eu l-am primit, l-am asistat și am conlucrat cu Secția de Terapie Intensivă pentru îngrijirea poetului Nichita Stănescu în ziua trecerii lui la cele veșnice. Am încercat zilele acestea scot din arhivă foaia de observație clinică pentru a rememora cu propriul meu scris în față, acea zi, acele ore. Nu am reușit pentru că spitalul nu arhivează suferințe mai vechi de 25 de ani.

Dar în ciuda memoriei scurte a spitalelor mi-au rămas în minte ultimele cuvinte ale poetului: „Mi-e o sete sălbatică”... M-au impresionat aceste cuvinte ale lui, care exprimau infinit mai mult decât o simplă deshidratare organică. Era o sete de adevăr, era o sete de dreptate, era o sete de frumos, era o sete de libertate...?

Poetul Nichita Stănescu s-a stins din viață în 1983

Aveam să ne convingem peste câteva ore că era o sete de veșnicie... Domnul să-i odihnească sufletul zbuciumat de propriul lui talent...!”, a povestit Pavel Chirilă.

Pavel Chirilă a muncit 10 ani să deschidă clinica Nera

Profesorul Pavel Chirilă are 71 de ani și este astăzi directorul Centrului Medical ”Naturalia”, președinte al Asociației Române a Medicilor Fotiterapeuți, doctor în științe medicale, medic primar medicină internă, prodecan al Facultății de Teologie din Craiova, profesor universitar de Bioetică Creștină cu supraspecializare în fitoterapie și homeopatie. În urmă cu un an, el a deschis clinca Nera, după un efort de aproape 10 ani. Peste 7 milioane de euro au fost investiți în această unitate de care se leagă tragedia morții artistului Petrică Mîțu Stoian.

Petrică Mîțu Stoian s-a tratat post-COVID la clinica Nera

Acesta a urmat un tratament cu oxigen hiperbar, iar la câteva ore i s-a făcut rău. El a fost transportat la spital însă a murit la scurtă vreme. Reprezentanții clinicii susțin că tratamentul cu oxigen hiperbar nu avea cum să-l omoare pe artist.

