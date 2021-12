Niculina Stoican are rate de 6.000 de lei pe lună! Vedeta a împrumutat o jumătate de milion de lei! Ce venituri are artista? EXCLUSIV

In articol:

Niculina Stoian s-a împrumutat, anul trecut, cu 480.000 de lei de la o casă de ajutor reciproc (CAR) din Craiova, sumă pe care s-a angajat s-o înapoieze până în 2027. Informația apare în declarația de avere a artistei care, de anul trecut, face parte din Consiliul Județean Dolj.

Niculina Stoican câștigă peste 11.500 de lei pe lună

Dintr-un calcul simplu reiese că artista are de plătit o rată lunară de 5.715 lei, fără a mai socoti și dobânda pe care Niculina trebuie s-o achite în plus societății respective. Din fericire, Niculina Stoican are mai multe surse de venit, care, teoretic, pot acoperi această sumă. Pe de altă parte, din cauza pandemiei, câștigurile din concerte au scăzut dramatic.

Citeste si: Patronul clinicii Nera a făcut tratament post-COVID în camera hiperbară! Doctorul Chirilă are 75 de ani și un AVC făcut acum 2 ani!

Conform declarației de avere pe care Niculina Stoican a completat-o în vara acestui an și care se referă la veniturile din anul anterior, artista a câștigat 82.001 lei din funcția de director al Ansamblului Folcloric Maria Tănase și alți 16.848

lei din activități artistice ca solist vocal.

Citeste si: "Are cancer!" Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea! Din cauza asta nu vrut să intervină până acum în scandalul divorțului!- bzi.ro

Citeste si: Imagini de colecție cu Niculina Stoican și Petrică Mîțu Stoian de pe vremea când erau tineri. Cântăreața le-a făcut publice: ”Era perfect TOTUL”

În plus, cântăreața a mai primit drepturi de autor în valoare de 8.624 lei, o indemnizație de consilier județean în valoare de 2.190 lei și dividende de la firma pe care o deține ce totalizează 28.500 lei. Asta înseamnă un venit mediu de 11.513 lei pe lună, suficient să acopere rata și să mai rămână pentru alte cheltuieli.

Artista și-a cumpărat anul trecut un apartament

Tot anul trecut, Niculina Stoican și-a achiziționat un apartament de 47 mp la Târgu Jiu, iar în 2017, ea a cumpărat două terenuri în aceeași localitate, în suprafață totală de peste 2.500 mp. Niculina mai are o colecție de bijuterii, inele, lănțișoare, brățări și ceasuri de peste 75.000 de euro, pe care a început s-o strângă încă din anul 1993.

Niculina Stoican, alături de prietenul ei, regretatul Petrică Mîțu Stoian

Niculina Stoican are 51 de ani și este născută în comuna Balta, județul Mehedinți. Fostă studentă a Marioarei Murărescu la facultatea de Etnomuzicologie și Folclor din București, Niculina s-a făcut remarcată prin vocea ei specială încă din timpul școlii. Cu toate acestea, la un moment dat a plecat în Grecia, unde a lucrat 3 ani ca babysitter, pentru că situația ei financiară nu era una din cele mai fericite la acel moment. După ce s-a întors, ea s-a angajat la Ansamblul ”Doina Gorjului” din Târgu Jiu, după care a venit la Craiova, unde a ajuns să conducă Ansamblul ”Maria Tănase”. A fost considerată una din prietenele și confidentele lui Petrică Mîțu Stoian, alături de care a cântat mulți ani pe scenă.

Distribuie pe: