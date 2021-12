Dodo, motivul pentru care tatăl nu apare în actele copilului ei: „Nu a fost și nici nu este prezent în viața de zi cu zi”

In articol:

Dodo traversează una dintre cele mai frumoase momente din viața ei. A devenit mama unui băiețel perfect sănătos în urmă cu o lună și îl privește cum crește chiar sub ochii ei în fiecare zi.

Artista își crește băiețelul singură, căci încă de pe vremea când era însărcinată, ea și tatăl copilului s-au despărțit. Nu a fost o separare ușoară, ci presărată cum multe scandaluri și intrigi. De altfel, micuțul nici nu poartă numele acestuia! Iată ce spune Dodo despre prezența lui Liviu Kevin în viața copilului lor!

Dodo [Sursa foto: Instagram]

Dodo: Copilul meu va primi o educație mult mai bună fără acel „tată”

În urmă cu câteva ore, aceasta a inițiat o sesiune de întrebări și răspunsuri și, bineînțeles, mai toate curiozitățile fanilor au fost legate de bebelușul ei. Unii internauți au vrut să știe dacă Liviu Kevin și-a recunoscut copilul și în acte sau dacă acesteia nu-i este greu ca mamă singură. Ei bine, fără să stea prea mult pe gânduri, Dodo a dat răspunsurile.

Aceasta a dezvălut că pe fiul ei, în acte, îl cheamă Ioniță Patric Andrei, iar în dreptul numelui tatălui nu este trecut nimic, căci Liviu Kevin nu are fi

deloc prezent în viața acestuia. Totodată, ea este convinsă că se va descurca mult mai bine singură în creșterea micuțului.

„Nu a fost și nici nu este prezent în viața de zi cu zi, în acte nici atât.

Nu-mi este greu deloc! Sunt o femeie puternică, independentă financiar și iubită de familia mea și multă lume. Copilul meu va primi o educație mult mai bună fără acel „tată”. Nu-mi este greu deloc, din contră, sunt mai fericită, mai liberă, mai liniștită”, a scris artista pe rețelele de socializare.

Dodo și Liviu Kevin [Sursa foto: Instagram]

Liviu Kevin: „ De când a născut eu am mers și am stat în fața spitalului”

Fostul partener de viață al artistei și tatăl copilului ei, Liviu Kevin, s-a plâns că a încercat pe toate căile să-și vadă fiul atunci când Dodo a născut.

El are ordin de protecție, așa că nu o poate contacta direct pe fosta lui iubită și a încercat să obțină o fotografie cu băiețelul de la mama acesteia, dar fără să reușească.

„Situația dintre noi nu s-a schimbat deloc. De când a născut eu am mers și am stat în fața spitalului câteva ore și am încercat să obțin măcar o poză cu băiatul.

Eu am luat legătura și cu mama ei, deși eu am ordin de restricție, am încercat să iau legătura cu amândouă. M-au blocat peste tot și ea și mama ei. Am rugat-o sa îmi trimită măcar o poză cu cel mic. În prima zi când a născut mi-a vorbit foarte frumos, mi-a spus că o să meargă să îl alăpteze pe băiat, iar după a scos cartela din telefon, nu am mai putut sa iau legătura cu ea.

Indiferent cât as fi greșit eu și orice as fi făcut, nu cred că este în măsura sa îmi ia dreptul să îmi vad băiatul. Nu mă lasă să îmi recunosc copilul, mi-a spus că dacă vreau să fac asta să o dau în judecată. Ea a făcut deja certificatul celui mic, iar în dreptul tatălui a trecut o dungă”, a declarat Liviu Kevin.