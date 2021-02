Doi copii au ajuns cu arsuri la Spitalul din Huși, după ce s-au opărit cu ciorbă

In articol:

Doi copii au ajuns la spital cu arsuri de gradul II și III, după ce au fost opăriți cu ciorbă. Este vorba de un băiețel în vârstă de un an și opt luni care este în stare stabilă, are arsură de gradul 2 pe 6% din suprafața corpului, și o fetiță de un an și nouă luni.

Micuța se află în stare gravă, aceasta prezintă arsuri pe 90% din suprafața corpului.

Din primele informații, cei doi copii s-ar fi jucat lângă o masă, ulterior, au început să tragă de oala fierbinte pe care au răsturnat-o peste ei. Micuții au fost transportați cu mijloace proprii la Spitalul din Huși.

De asemenea, reprezentanții din cadrul Spitalului din Huși au început să facă demersurile pentru ca cei doi copii să fie transferați la Spitalul Sf. Maria din Iași. Conform unor surse, cei doi copii vor fi preluați în Secția de Terapie Intensivă pentru a fi reechilibrați in vederea intervenției chirurgicale în urgență.

Primul ajutor când copilul se opărește sau are arsuri pe piele

Copiii sunt foarte predispuși la astfel de accidente. Potrivit specialiștilor, arsurile trebuie tratate sub un jet de apă rece, timp de 20 de minute. Mai mult, puteți continua să faceți acest lucru chiar și trei ore după arsură. Dacă arsura este mare, opriți răcirea după 20 de minute.

Arsurile trebuie tratate sub un jet de apă rece

Acest lucru se datorează faptului că hipotermia se poate instala foarte repede la copii.Arsura trebuie acoperită cu un pansament slab, ușor, fără să fie lipit de piele.

Când trebuie să apelăm la medic?

Părinții trebuie să sune la 112 dacă zona afectată este fața, căile respiratorii, mâinile sau organele genitale ale copilului, sau dacă arsura este mai mare decât mărimea mâinii copilului.