Doi Războinici intră în cursa pentru eliminare, în premieră la Survivor România 2021. „Mă las pe mâna publicului!”

Surpriză uriașă la consiliul pentru nominalizare al Războinicilor la Survivor România.

Doi Războinici intră în cursa pentru eliminare

Concurenții din echipa albastră au votat doi colegi care vor intra în cursa pentru eliminare.

Războinicii au pierdut cel de-al doilea meci pentru imunitate din această săptămână șa Survivor România. Jocul a fost decis în proba de ștafetă și s-a terminat cu scorul de 10-9 în favoarea Faimoșilor.

Albaștrii au fost nevoiți să facă nominalizări, iar pentru prima oară în sezonul 2 Survivor România, doi concurenți au primit același număr de voturi. Astfel, atât Albert Oprea, cât și Sorin Pușcașu și-au auzit numele de patru ori fiecare.

Sorin de la Survivor[Sursa foto: Captură KANAL D]

Sorin Pușcașu, propus pentru eliminare din competiția Survivor România

Sorin Pușcașu nu a fost surprins de votul coechipierilor și recunoaște că traversează o perioadă dificilă, pentru că nu a reușit să aducă puncte echipei sale.

Totuși, el vrea să ia nominalizările drept motivare și dorește să-și revină la forma de odinioară.

„A avut o săptămână slabă, lăsând la o parte accidentările mele, am intrat pe traseu cu frică. La final nu am avut concentrarea pe care am crezut că o am. Nu sunt supărat pe colegii care m-au votat. Sper să fie o motivare și să-mi revin la ce am fost și mai bine, pentru că îmi doresc să ajung în finală. Ce e mai greu a trecut, acomodarea a fost demult, psihic sunt foarte bine și îmi dorec să ajung cât mai departe”, a spus Sorin Pușcașu.

Albert de la Survivor[Sursa foto: Captură KANAL D]

Albert Oprea, nominalizat a treia oară consecutiv

Albert Oprea se află la a treia nominalizare consecutivă, însă susține că are încredere că publicul îl va salva și de această dată, după ce două săptămâni la rând a fost ales favorit. „Mă așteptam, unii colegi votează din punct de vedere social, alții sportiv. E a treia săptămână de nominalizări, nu vreau să renunț.

Am scopul bine definit, sunt gata să lupt. Vom vedea ce va fi pentru că am văzut că doar publicul decide cine pleacă. Mă las pe mâna publicului, am nevoie de susținerea lor să ajung mai departe. Doar cu ajutorul lor se poate întâmpla asta”, a declarat Războinicul.

După cele două meciuri pentru imunitate disputate în această săptămână la Survivor România, trei concurenți intră în cursa pentru eliminare. Este vorba despre Andreea Antonescu din partea Faimoșilor și Sorin Pușcașu și Albert Oprea din echipa Războinicilor.

Reacția Războinicilor după ce au pierdut imunitatea la Survivor România

Maria Hîngu și Marius Crăciun au făcut echipă în proba de ștafetă, însă nu au reușit să-i învingă pe Elena Marin și Zannidache. În timp ce Războinica susține că nu va mai participa curând la o altă probă decisivă, colegul ei este mai optimist și spune că înfrângerea nu reprezintă un capăt de drum.

Maria Hîngu: Am zis că nu mai intru la ștafete o perioadă, pentru că e a treia pe care o pierdem pe mâna mea.

Marius Crăciun: Nu a fost ziua mea, am intrat doar o dată, am aruncat slab. Sunt finaluri care nu mă avantajează. La ștafetă am intrat că sunt rapid, ca Maria să aibă timp mai mult pentru aruncări. Nu a fost ziua noastră, nu e un capăt de drum. Mai avem mult.