Elena Marin are o cicatrice pe umăr făcută de un celebru prezentator! A căzut pe ea și putea s-o omoare! ”Sunt însemnată pe viață”

In articol:

Elena Marin de la Survivor România 2021 poartă și astăzi urmele unui accident bizar, petrecut chiar într-un studio de televiziune. S-a întâmplat în 2014, când Faimoasa era asistenta lui Mihai Morar la show-ul TV pe care acesta îl realiza.

Elena, la un pas să fie strivită de Morar

Elena Marin a scăpat ieftin atunci, pentru că prezentatorul a căzut cu toată greutatea peste ea, lovind-o cu piciorul unei scări metalice. Totul s-a întâmplat în timpul unei demonstrații în direct: Morar încerca să exemplifice ascensiunea unei starlete a momentului, urcând treptele unei scări susținute de asistenta ei. Din păcate, la un moment dat, picioarele acesteia au alunecat, iar Morar a căzut cu scară cu tot peste Elena. Deși amuzant, momentul putea să se încheie cu o tragedie, dacă dansatoarea era lovită în zona capului.

Elena Marin i-a ținut scara lui Morar

Câțiva centimetri au despățit-o pe Elena Marin de o dramă. Scara metalică doar a zgâriat-o în zona omplatului, pentru că a prins-o pe tânără în cădere. Dacă Marin ar fi rămas pe loc s-ar fi ales cu siguranță cu o fractură.

Și Morar a scăpat ieftin, el căzând de la circa doi metri și jumătate direct în cap. Realizatorul s-a redresat rapid și și-a continuat discursul.

Citeste si: S-a aflat cine este femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida: „Îmi este teamă”- bzi.ro

Citeste si: Culiță Sterp a cedat nervos la Survivor România. Faimosul intervine în scandalul dintre Elena Marin și Zanni: „Nu vă mai suport!”

Citeste si: Culiță Sterp a cedat nervos la Survivor România. Faimosul intervine în scandalul dintre Elena Marin și Zanni: „Nu vă mai suport!”

Elena Marin: ”Bine că am scăpat doar cu atât”

Câteva săptămâni mai târziu, Elena Marin dezvăluia pentru WOWbiz.ro că cel mai probabil, va rămâne ”însemnată pe viață” după accidentul cu scara.

Elena Marin a căzut sub greutatea lui Morar

”Am avut o rană foarte urâtă pe omoplat, în locul în care a căzut scara pe mine. Putea să fie mai rău, e bine totuși că am scăpat doar cu atât. Nu a fost nevoie de copci, din fericire. Am rămas însă cu o cicatrice mare pe omoplat. Nu cred că se va vindeca prea repede. Pot spune că am rămas însemnată pe viață după întâmplarea asta cu Mihai Morar”, a povestit Elena Marin pentru WOWbiz.ro în 2014.

Citeste si: Jador le-a purtat noroc Faimoșilor. Vedetele își iau revanșa după ultima înfrângere umilitoare la Survivor România și câștigă cea mai râvnită recompensă din Dominicană

Elena Marin nu s-a lăsat însă și după câteva zile și-a înfruntat frica și a urcat pe o scară înaltă de trei metri, tot în studioul în care a avut loc incidentul. De data aceasta, scara a fost asigurată mult mai bine și nu s-a mai întâmplat nimic rău. Singura amintire neplăcută din acea perioada este cicatricea de pe umăr, care poate fi admirată și azi, la Survivor România 2021, acolo unde faimoasa a devenit deja una dintre favoritele publicului.