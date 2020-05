In articol:

Doi romani au fost filmati in timp ce faceau sex langa un loc de joaca pentru copii in Torino. "Incidentul" a avut loc miercuri dupa-amiaza. Protagonistii: un barbat si o femeie de origine romana. El are 38 de ani, ea are 37. Politistii au fost alertati de un italian care i-a vazut pe fereastra in plina actiune.

Barbatul a sunat imediat la numarul de urgenta si a anuntat ca vede pe fereastra un cuplu heterosexual care face amor.

"M-am uitat pe geam si am vazut un cuplu pe jumatate gol in plina actiune", a spus italianul.

Scenele sexuale s-au petrecut in apropierea unui complex de locuri de joaca pentru copii. Langa un gard, crezandu-se feriti de tufisurile din imprejurimi, cei doi romani din Torino isi amenajasera un soi de pat. Dupa ce au ajuns la fata locului, oamenii legii au aflat ca femeia si barbatul de origine romana locuiau chiar acolo, langa gardul gradinii Maicii Tereza din Torino. Cuplul infierbantat este cercetat acum pentru savarsirea infractiunii de fapte obscene in public.