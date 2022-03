Doi suceveni au vrut să vadă cu ochii lor dacă războiul există și au mers în Kiev: "A început să se bombardeze lângă noi"

In articol:

Doi tineri din comuna Iaslovăț, județul Suceava, au luat decizia riscantă de a călători la Kiev, pentru a se convinge că războiul există. Bărbații s-au trezit în mijlocul bombardamentelor, însă au fost ajutați să fugă de către un soldat ucrainean.

"Ne-am decis să mergem până în Ucraina, să vedem dacă chiar e chiar la fel de grav cum se spune la ştiri"

Cristi și Samuel, doi bărbați din Suceava, au recurs la un gest care i-ar fi putut costa viața. Tinerii, originari din Iaslovăț, au vrut să vadă cu ochii lor dacă situația din Ucraina este la fel de critică cum este prezentată la TV, așa că au decis să plece la Kiev: "Ne-am decis sâmbătă să mergem până în Ucraina, să vedem care e situaţia de acolo, dacă chiar e chiar la fel de grav cum se spune la ştiri. Iniţial am trecut în Cernăuţi, din Cernăuţi am decis să mergem până în Capitală. Am parcurs 8 ore până în Kiev şi am trecut undeva de 40-50 de check point-uri. Ne-au tot oprit şi a trebuit să arătăm paşaportul, ne-au întrebat unde mergem, ne-au controlat pe maşină." , a declarat Cristian Lipa, unul dintre tineri, potrivit observatornews.ro.

Cristi și Samuel [Sursa foto: Captură tv]

Cei doi au fost nevoiți să rămână în Capitala ucraineană peste noapte și să doarmă în mașină, pentru că toate hotelurile erau închise: "Era foarte multă armată, soldaţi la tot colţul cu puşti, cu saci de nisip. Ne-am căutat un hotel unde să stăm peste noapte, l-am găsit online, am făcut rezervare şi când am mers la hotelul respectiv nu mai era nimeni, era totul închis. Şi pentru că deja se făcuse ora 9 nu mai puteam circula pe stradă, a trebuit să râmânem peste noapte în maşină. Stând în maşină, era în jur de ora 10 şi s-a auzit că s-a dat o bombă undeva, o rachetă. S-a auzit o bubuitură foarte tare şi după scurt timp au început sirenele să sune. Au sunat sirenele toată noaptea. S-a auzit că s-a dat o bombă undeva, o rachetă. Dimineața am văzut la ştiri că s-a bombardat centrul, un shopping center care era la jumătate de oră de noi.", a mai adăugat tânărul.

Imagini surprinse de cei doi tineri, în Ucraina [Sursa foto: Captură tv]

"A început să se bombardeze lângă noi"

Imediat după ce au părăsit Capitala, cei doi tineri s-au gândit să verifice și situația din apropierea Kievului. Ei au mers în câteva sate despre care se anunțase că au fost puternic bombardate de ruși. Când au ajuns la un punct de control, însă, Cristi și Samuel au înmărmurit, căci militarii lui Putin au început să tragă la o distanță mică de ei. Din fericire, un soldat ucrainean a reușit să îi ascundă și le-a arătat apoi direcția în care să fugă: "Am decis să plecăm prin nişte sate din apropierea Kievului, unde s-a zis că e zonă bombardată. Am fost pe acolo şi, într-adevăr, pe la sate erau locuinţe fărâmate, absolut tot distrus. Când ne-a oprit o dată la check point şi i-am dat paşapoartele soldatului, a început să se bombardeze lângă noi. Soldatul a luat-o la fugă, cu paşapoartele în mână.

După ce a ajuns el în şanţul respectiv, ne-a făcut semn să mergem și noi acolo. Am lăsat şi noi maşina, am fugit acolo, ne-am ascuns, am stat vreo 10 minute acolo, s-a liniştit bombardamentul. Apoi ne-a făcut semn să ne suim în maşină şi să fugim. Ne-a arătat direcţia în care să plecăm, în partea opusă. Am plecat în direcţia respectivă.", a mai spus Cristian Lipa, pentru sursa citată.