Doinița Oancea trece printr-o nouă despărțire? Mesajul trist postat de artistă: „Rana cea mai mare...”

Doinița Oancea este una dintre cele mai cunoscute actrițe din România. Celebra artistă s-a despărțit în luna aparilie a acestui an de bărbatul alături de care a avut o relație de mai bine de cinci ani de zile. Vedeta s-a arătat pregătită să iubească din nou, motiv pentru care în luna iulie a acestui an, ea s-a afișat alături de un nou partener.

Fanii bănuiesc că Doinița Oancea ar putea trece din nou printr-un moment dificil în viața personală, după ce a postat un mesaj trist la secțiunea de stories de pe Instagram. „Mintea despărțită de inimă e rana cea mai mare. Totul e ...”, este mesajul postat de brunetă. Ulterior, vedeta a postat mai multe videoclipuri în timp ce se află la volan, în timp ce ascultă muzică și este zu zâmbetul până la urechi, în totală antiteză cu mesajul postat anterior. În cazul în care Doinița Oancea și noul ei iubit au decis să o ia pe drumuri separate, vedeta va decide când va fi momentul să dea mai multe detalii, așa cum a făcut-o de fiecare dată.

Mesajul postat de Doinița Oancea la Instastory [Sursa foto: Instagram]

Doinița Oancea, dezvăluiri despre noua ei relație

Doinița Oancea a făcut dezvăluiri despre noul ei iubit, pe care a decis să îl țină departe de ochii curioșilor. Norocul în plan amoros i-a surâs destul de repede actriței, care și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat.

„Am fost întotdeauna discretă în ceea ce privește partea personală. Au fost cazuri în care oamenii au știut după câțiva ani că eu eram implicată într-o relație cu cineva. Nu consider că am ceva de împărtășit în acest moment. Ceea ce trăiesc, trăiesc pentru mine și vedem mai departe. Fericită și împlinită trebuie să fii tu cu tine.

Nu știu ce se întâmplă pe partea sentimentală. Fericirea mea nu are legătură cu prezența unui bărbat în viața mea. Eu ar trebui să fiu fericită cu cine sunt eu ca om, cu faptul că sunt sănătoasă și că am părinții sănătoși, că pot să muncesc. Ah, OK, pot să fiu fericită dacă am un pachet complet, inclusiv un om pe care-l iubesc și care să mă iubească și astfel să fiu fericită cu totul, dar nu singurul motiv să fie acesta", a povestit Doinița Oancea, într-un interviu pentru Cancan.