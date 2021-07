Doliu în cinematografie! Actrița Luminiţa Gheorghiu a murit la 71 de ani

Luminița Gheorghiu [Sursa foto: Captură video ] 08:30, iul 5, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Luminiţa Gheorghiu, actrița carea bifat roluri în mai multe producții cinematografice românești importante și de mare succes, s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani, duminică, 4 iulie. Potrivit adevărul.ro, aceasta suferea de o boală de mai mulț ani, motiv pentru care nu mai apărea public.

Actrița s-a născut pe 1 septembrie 1949 la Bucureşti, iar până în anul 2003 a jucat pe scena Teatrului Bulandra, dar mai cu seamă s-a făcut remarcată în industria cinematografică. Primul rol într-un film a venit în 1974, în producția „Stejar, extremă urgenţă“, în regia lui Dinu Cocea. Cel mai important rol din cariera ei a venit un pic mai târziu, după ce i-a dat viață personajului „Catrinei“ din filmul „Moromeţii“. Totodată, un alt rol care a dus-o pe culmile gloriei a fost cel al asistentei de pe ambulanță, care plimbă un pacient prin mai multe spitale di Capitală, în filmul „Moartea domnului Lăzărescu“.

Luminița Gheorghiu [Sursa foto: Captură video ]

Luminiţa Gheorghiu a primit premiul cel mai bun rol secundar feminin pentru personajul Ana din filmul „Francesca“ de în 2010, la Gala Gopo a filmelor româneşti 2009, iar câțiva ani mai târziu, în 2013, a primit premul Gopo pentru o actriţă în rol principal pentru rolul mamei din „Poziţia copilului“. De asemenea, în 2013, Ursul de Aur la Festivalul de Film de la Berlin pentru același film în regia lui Călin Peter Netzer.

„Mă credeţi sau nu, am fost îndrăgostită, pe rând, de toţi (regizorii cu care am lucrat, n.r.). Nu pot să fac nicio ierarhie, şi nu pentru că sunt diplomată. Pur şi simplu nu pot lucra cu cineva dacă nu investesc sentimental. Nu este o exagerare, fiecare întreprindere artistică e precum o barcă în care ne suim şi este obligatoriu să ne iubim. Se leagă un fel de dragoste cu năbădăi la fiecare proiect, da! Spun „cu năbădăi“ pentru că, uneori, tu ai zice câte ceva, mai crede celălalt că are dreptate, dar dragoste nu se poate să nu existe.

Cel puţin de la mine. Cu năbădăi, fără năbădăi, dar există. N-am cum să nu iubesc proiectul pe care îl fac şi oamenii cu care lucrez. De multe ori, după ce termin un film, mi se face dor de oamenii cu care am lucrat. Eu nu l-am crezut pe Haneke atunci când îmi spunea: „Sunt trist că se termină filmul şi parcă mi se ia ceva drag“. „Lasă, că-ţi trece imediat, faci imediat alt film“ – îmi ziceam eu. „Voi aveţi o ritmicitate, ceva de invidiat! Nu mai fi aşa de trist“, ziceam în capul meu. Ei, dar între timp lucrurile s-au mai schimbat. Mă simt, acum, legată de toţi“, declara Luminiţa Gheorghiu în urmă cu ceva timp.