Doliu în familia lui Jennifer Aniston. Tatăl actriței a murit la vârsta de 89 de ani

In articol:

Jennifer Aniston trece printr-o perioadă foarte grea. Tatăl acesteia, actorul John Aniston, care este cunoscut datorită rolului său din drama „Days of Our Lives”, a încetat din viață la 89 de ani.

Jennifer Aniston mică și tatăl actriței tânăr [Sursa foto: Instagram]

Actorul John Aniston a murit la 89 de ani

Tristul anunț a fost dat chiar de către fiica acestuia.

John Aniston face parte din actorii internaționali foarte îndrăgiți de către public. Acesta a bucurat milioane de oameni cu roluri precum cel al lui Victor Kiriakis, din „Days of Our Lives”, în care a apărut aproape 3.000 de episoade. Actorul a mai jucat și în serialele „Love of Life” și „Search for Tomorrow”, dar și într-un musical.

Citeste si: Cine este Theo Rose. ”Totul vine din copilărie. Toate lucrurile de care m-am temut atunci când eram copil și pe care am încercat să le ascund sub preș de-a lungul timpului"- kfetele.ro

Citeste si: S-a trezit din comă după 12 ani, însă primele cuvinte au îngrozit familia și medicii. Ce a spus tânărul- bzi.ro

Jennifer Aniston este cea care și-a anunțat fanii de trecerea în neființă a tatălui ei. Actrița a postat un mesaj pe Instagram în care spune cât de recunoscătoare este că plecarea de pe acest pământ a celui care i-a fost tată pentru atâția ani a fost una blândă.

„Ai fost unul dintre cei mai frumoși oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Sunt atât de recunoscătoare că te-ai înălțat la ceruri în pace și fără durere. Și pe 11/11, nu în altă zi. Întotdeauna te-ai sincronizat perfect”, a scris Jennifer Aniston pe Instagram.

Citește și: Brad Pitt, cadou de 79 de milioane de dolari pentru Jennifer Aniston! Toată lumea e convinsă că vor forma din nou un cuplu

Ta tăl lui Jennifer Aniston nu a vrut ca fiica lui să fie actriță

Jennifer Aniston este una dintre cele mai faimoase actrițe. Frumoasa blondină a cucerit oamenii cu talentul ei și a ajuns să interpreteze personaje din numeroase producții cinematografice celebre. Puțină lume știe că, de fapt, tatăl acesteia nu și-a dorit ca fiica sa să intre în lumea actoriei.

„I-am spus: „Nu vrei să fii în show business. Afacerea spectacolului pute. Le spun tuturor celor care vor să devină actori să aleagă altceva”, a declarat tatăl vedetei într-un interviu din anul 2019, potrivit CNN.