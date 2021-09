Doliu în folclorul românesc. Ioan Cobâlă, dirijor al Orchestrei Rapsozii Botoșanilor, s-a stins din viață la 74 de ani

In articol:

Ioan Cobâlă, dirijor al Orchestrei "Rapsozii Botoșanilor", a pierdut lupta cu viața, după ce timp de o săptămână a stat în comă, în urma unui stop cardio-respirator. Artistul avea 74 de ani și o carieră impresionantă în domeniul muzical.

Zeci de artiști își plâng mentorul

Ioan Cobâlă a fost un adevărat mentor pentru mulți dintre artiștii de renume ai României. Celebrul dirijor s-a stins sub ochii medicilor după ce a suferit un stop cardio-respirator și a stat în comă timp de o săptămână. Maestrul se afla la o petrecere privată atunci când s-a prăbușit pe podea și a fost transportat de urgență la spital, în stare gravă. Colegii de breaslă au fost șocați de vestea cumplită și nu le-a venit să creadă când au auzit de pierderea bărbatului.

Dan Doboș, managerul Orchestrei "Rapsozii Botoșanilor", și-a exprimat sincer regretul pentru trecerea în neființă a marelui Ioan Cobâlă, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare: "Deși nu credeam, astăzi am primit vestea nefericită....Maestrul Ioan Cobâlă a trecut în lumea celor drepți. Am vorbit cu dumnealui până în ultimele momente, am râs, am glumit, am făcut repetiții, și am stabilit primii pași pentru organizarea Festivalului de Folclor "Ioan Cobâlă".

Ioan Cobâlă, alături de Dan Doboș[Sursa foto: Captură video]

L-am lăsat binedispus, mi-a urat succes la filmări, și iată că astăzi îmi amintesc cu tristețe acele momente în compania dumnealui. Sunt trist și abătut și cred că multă vreme îl voi avea în imagine așa cum dirija Orchestra la repetiții și cum mă încuraja să merg înainte pe acest drum al cântecului popular, că merg bine și drept. M-a călăuzit pe drumul folclorului autentic, a crezut în mine și în potențialul meu, mi-a fost mai mult ca un dirijor sau profesor. Drum lin, maestre, veți rămâne mereu în rugăciunile mele!", a transmis Dan Doboș, pe contul lui de Facebook.

Ioan Cobâlă[Sursa foto: Captură video]

Ioan Cobâlă, carieră impresionantă

Ioan Cobâlă a avut o carieră impresionantă în muzică, fiind unul dintre cel mai renumiți artiști din România. El a fost director și dirijor în cadrul Orchestrei "Rapsozii Botoșanilor" până în anul 2013, când a ales să se retragă din domeniu și să se pensioneze.

Trei ani mai târziu, însă, maestrul a revenit pe scenă pe aceeași poziție, neputând sta departe de public și de pasiunea pentru muzică.

Ioan Cobâlă a suferit un stop cardio-respirator în timpul unei petreceri la care a fost invitat și a fost internat de urgență la spital, pe secția ATI. După o săptămână, organismul bărbatului a cedat și medicii nu au mai putut face nimic, declarând decesul.