Teribilul incident a avut loc vineri noapte, 7 februarie, în Los Angeles. Polițiștii americani spun că e vorba de un accident iar șoferul nu se face vinovat de cele întâmplate.

Potrivit jurnaliștilor de la TMZ, actorul Bean traversa neregulamentar, moment în care a fost dezechilibrat de o mașină care trecea și proiectat ulterior într-un alt autoturism care l-a ucis pe loc, menționează Mediafax.

Orson Bean a debutat în anii ’50, când actorul a apărut în mai multe ediții ale emisiunii ”The Tonight Show” cu Jack Paar și cu Johnny Carson.

A fost una dintre cele mai cunoscute figuri ale emisiunilor de tip concurs de la americani din a doua jumătate a secolului XX.

Totodată, Orson avut numeroase roluri în producții precum "7th Heaven", în 2003, "How I Met Your Mother", în 2007 și "Modern Family", în 2016. Actorul a avut un rol și în pelicula din 2018 "The Equalizer 2".