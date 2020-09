In articol:

Diana Rigg

Veste tristă pentru fanii cunoscutului serial Game of Thrones. Actrița Diana Rigg, cea care o interpreta pe Olenna Tyrell în serialul Game of Thrones s-a stins din viață astăzi, 10 septembrie.

Actriță din Game of Thrones s-a stins din viață la 82 de ani

Lumea filmului a pierdut o actriță foarte bună în această zi, Diana Rigg. Vedeta avea 82 de ani, iar de doi ani de zile se luptă cu o boală destul de grea. În urmă cu un an, fiica sa, actrița Rachael Stirling, a informat că Diana Rigg a fost diagnosticată cu cancer. De atunci, femeia a trecut prin momente dificile, iar în cele din urmă a pierdut lupta cu viața.

"A murit liniștită în această dimineață. S-a întâmplat acasă, unde era înconjurată de familie. Rudele ei își doresc să le fie respectată intimitatea în aceste momente dificile", au declarat oamenii care se ocupau de aceasta.

Recent, actrița a mai jucat în ”You, Me and the Apocalypse” (2016), producţie BSkyB şi NBC. Între timp, Diana Rigg a mai câştigat și un trofeu Emmy pentru rolul din adaptarea pentru televiziune ”Rebecca” (1997). De asemenea, ea a putu fi văzută pe marile ecrane și în ”On Her ”The Hospital” (1971), în filmul horror ”Theatre of Blood” (1973), în adaptarea ”Evil Under the Sun” (1982) după Agatha Christie şi în ”The Painted Veil” (2006).