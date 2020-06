Antoaneta Etveș, cunoscut jurnalist și om de televiziune, a pierdut lupta cu viața. Ea a murit în această dimineață la Spitalul Clinic de Urgența Bagdasar-Arseni.

Antoaneta Etveş era internată în spital de peste o lună, după ce suferise un atac cerebral în urma căruia intrase în comă.

În cariera ei, Antoaneta Etveş a scris pentru Evenimentul Zilei, România Curată, Centrul pentru Jurnalism Independent, Realitatea Caţavencu Media Group și cotidianul.ro.

”A venit cea mai urata zi, clipa cea mai grea pentru mine, Filip si familia noastra, in care am fost anuntati ca dupa 41 de zile de suferinta, in care sotia mea si mama lui Filip, Sorina Antoaneta Etves, a plecat intr-un loc mai frumos.

Vei ramane mereu in inimile noastre, stiu ca ne vei zambi si vei avea grija de noi de acolo de sus. Te vom iubi oriunde te vei afla!

Dumnezeu sa te ierte si sa te odihneasca in pace, draga mea”, a scris Ciprian Mailat, soțul Antoanetei, pe contul lui de socializare. Cei doi aveau împreună un băiețel de 11 ani.

Fratele ei, Stefan Etveş, a lucrat la rândul său în cadrul Editurii Evenimentul şi Capital, pentru revista Capital, iar în prezent este moderatorul emisiunii „Drumurile noastre”, de la B1 Tv.

41 zile de luptă au fost pentru Antoaneta, înainte ca organismul ei să cedeze.

Dumnezeu s-o odihnească!