Părinții Denisei Răducu au decis să elimine fotografia cu iubitul Denisei Răducu de la mormântul fiicei lor. Decizia a fost luată la puțin timp după ce s-a aflat că Florian și-a refăcut viața și are o altă parteneră de viață. În ciuda faptului că acesta a iubit-o extrem de mult pe Denisa, cel puțin asta susțin toți apropiații, ar fi fost totuși bizar ca imaginea cu acesta să rămână la mormânt, în condițiile în care Florian încearcă, totuși, să-și ia viața de la capăt.

Părinții Denisei Răducu au scos fotografia cu iubitul de la mormânt! În vitrină mai sunt doar câteva poze

Așa se face că în cele mai recente fotografii de la mormântul Denisei, realizate cu doar câteva zile în urmă de interpretul Alinu AJ, care a vizitat cimitirul de la Ștefănești, Vâlcea, fotografia cu Florian, iubitul Denisei, nu mai apare în ”vitrina” amenajată de părinți după ce mormântul cântăreței a ars, la înceuputul acestui an.

Cu toate că inițial, după refacerea locului de veci, imaginea era așezată la loc de frunte, alături de alte obiecte personale ale Denisei, aceasta a fost eliminată între timp. De altfel, mai multe fotografii personale cu interpreta au fost eliminate, rămânând, în schimb, doar diplome, medalii și fotografii de presă, din shooting-uri.

Părinții Denisei Răducu au scos fotografia cu iubitul de la mormânt! Toată lumea vorbește frumos despre Florian și acum

În urmă cu câteva luni, WOWbiz.ro a dezvăluit în exclusivitate că iubitul Denisei Răducu și-a refăcut viața și are acum o altă iubită. ”E tânăr omul, cred că e normal. Își refac viața alții, la vârsta mult, mult mai înaintate. Din ceea ce știu, Florian este în România, sau a fost în România în ultima perioadă și, din ce am auzit, are și o iubită de ceva timp. Dar nimeni nu ar putea să îi reproșeze asta”, a spus un apropiat de-al familiei regretatei Denisa Manelista pentru WOWbiz.ro în urmă cu câteva luni.

Se iubeau la nebunie! Doamne, cât de mult se iubeau ei doi! Păi mie mi-a spus, în față, că Florian pentru ea este singurul care contează, că pe el îl iubește cel mai mult în lume”, povestea, atunci, mama Denisei Manelista, pentru WOWbiz.ro

Părinții Denisei Răducu au scos fotografia cu iubitul de la mormânt! Cum s-au cunoscut cei doi?

Denisa Manelista și Florian au avut o relație care a ținut câțiva ani și a durat până în ultima clipă de viață a regretatei artiste. “S-au cunoscut la Barcelona, la clubul lui de acolo. O invitase pe Denisa să cânte acolo, s-au plăcut imediat și s-au îndrăgostit. Au ieșit împreună de câteva ori și și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru celălalt”, ne-a povestit mama cântăreței.

De altfel, pasiunea pe care au împărtășit-o urmă să se transformă într-un mariaj. “El voia să o ia de soție, ei deja se considerau căsătoriți. De fiecare dată când avea liber, ea mergea la el acasă, în Barcelona, iar el, când a aflat că e bolnavă, a lăsat totul pentru a fi alături de ea. O încuraja tot timpul, nu s-a mișcat de lângă ea”, ne-a mai spus, cu ochii în lacrimi, mama regretate Denisa Manelista despre relația dintre artistă și Florian, iubitul ei.

Părinții Denisei Răducu au scos fotografia cu iubitul de la mormânt! Cum a murit Denisa?

Denisa Răducu a fost diagnosticată cu carcinom hepatocelular şi, timp de câteva luni, a luptat cu boala cumplită, medicii făcând tot ce se poate pentru a o salva şi pentru a o vindeca. Mai mult, pe lângă tratamentele medicale specifice bolii de care suferea, Denisa a încercat şi tratamente complementare, naturiste, dar, din păcate, nici acestea nu au salvat-o. Denisa Manelista a murit, pe 23 iulie 2017, acasă la ea, vegheată de sora, mama şi cumnatul ei, la doar 27 de ani, după o lungă agonie.