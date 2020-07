Călin Gheorghe a fost unul dintre pionierii radioului românesc de după comunism. Între 1995 – 2005, a fost DJ la ProFM, cea mai populară staţie de radio de la acea vreme, de unde a trecut la Radio Guerrilla (2005-2015).

În ultimii doi ani a fost DJ şi la Radio Seven şi Radio Tananana, iar din februarie s-a alăturat Europa FM, unde avea o emisiune săptămânală dedicată muzicii pop-rock. Ultima sa ediţie a avut loc joi, 23 iulie.

Citeste si: Bogdan Mocanu, prima declarație după accidentul din Mamaia! "M-am lovit la cap" | EXCLUSIV

Citeste si: Fostul soț al Mariei Constantin se relansează în muzică alături de întreaga familie

Citeste si: PRIMA FOTOGRAFIE cu Bogdan Mocanu după accidentul în care s-a lovit la cap! Cum arată fostul concurent Puterea dragostei

Anunţul a fost făcut, sâmbătă seara, de foştii săi colegi de la Radio Guerrilla pe pagina de Facebook a postului.

„Călin Gheorghe, fostul nostru coleg şi prieten, un om cu o voce ca o prietenie de-o viaţă, a plecat astăzi dintre noi. Clar, viaţa câteodată o ia razna. Drum bun, Călin Gheorghe. Mulţumim”, au scris foştii colegi de la Radio Guerilla pe contul de Facebook al postului.

„Poţi exersa vorbirea. Poţi simula entuziasmul şi/sau priceperea. Poţi chiar fenta – o vreme – lumea. Dar, mai devreme sau mai tîrziu, radioul tot te dă de gol, pentru că vocea te dă de gol. E-atât de simplu. În cazul lui Călin, vocea era exact cum era omul – caldă, calmă, educată. Gravă fără să devină vreodată plicticoasă şi – când era cazul – ghiduşă fără să vireze în hăhăială tembelă. Anglofonii, maeştri ai conciziei, i-ar zice (scurt şi corect) „authoritative” şi „reassuring”: de încredere şi liniştitoare. What you hear is what you get. Pe scurt, o voce de om bun. Unul dintre cei mai buni oameni pe care am avut bafta să-i cunosc”, a transmis şi Filip Standavid, jurnalist Digi FM.

Ce spunea Călin Gheorghe, în februarie, când a început emisiunea de la Europa FM:

Ascultătorii au scris mesaje pe rețele de socializare cu păreri de rău pentru moartea omului de radio.

„Îl ascultam la Europa și atât de mult îmi plăcea vocea lui”; „Îmi pare tare rău! Drum lin și să îi delectezi și pe cei de sus cu muzica bună și voce caldă!”; „RIP, îl știam mai întâi de la ProFM apoi Guerrilla tot timpul mă întrebam ce e cu el, de ce nu îl mai aud la Radio! Călin Gheorghe. De necrezut!”, sunt doar câteva dintre mesajele postate de fanii lui Călin.