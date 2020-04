In articol:

Ioan Nanu, primarul comunei Racovița din județul Timiș, s-a stins din viață la vârsta de 59 de ani. Bărbatul suferea de insuficiență respiratorie acută și a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Judeţean Timişoara. Medicii de acolo au încercat să îl resusciteze, însă el a decedat în jurul orelor 17:30, relatează expressdebanat.ro.

„Cu mare tristețe am aflat de trecerea în neființă a celui care ne-a fost un bun prieten şi coleg social-democrat, IOAN NANU, primar al comunei Racovița. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Condoleanțe familiei!”, a transmis Alfred Simonis, preşedinte PSD Timiş.

Primarul nu a primit încă rezultatul testului pentru coronavirus

Surse din cadrul spitalului au declarat că primarul comunei Racoviță, Ioan Nanu, a fost testat pentru coronavirus. Până la această oră nu se știe dacă fusese infectat sau nu pentru că rezultatul testului nu a sosit încă.

Klaus Iohannis: „Va fi necesară prelungirea stării de urgenţă cu încă o lună”

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat luni, 6 aprilie, după întâlnirea cu premierul şi cu mai mulţi miniştri, că ca fi necesară prelungirea stării de urgenţă cu încă o lună, iar decretul va fi emis la începutul săptămânii viitoare. El a spus că, în comparaţie cu alte ţări, creşterea numărului de persoane afectate de coronavirus nu a fost aşa de mare ca în ţări precum Italia şi Spania, lucru care vine din faptul că România a luat din timp măsuri foarte ferme, dar ”nu este momentul să ne relaxăm”, pentru că nu suntem la vârful epidemiei.

„Sunt lucruri care se mişcă, însă, trâgând linie, am ajuns la concluzia că va fi nevoie de prelungirea stării de urgenţă. Am solicitat Guvernului să vină cu propuneri. La începutul săptămânii viitoare voi emite un nou decret pentru a prelungi starea de urgenţă cu încă o lună de zile. Acest lucru este necesar pentru a ţine epidemia sub control ”, a precizat preşedintele.

Iohannis a precizat că, împreună cu membrii Guvernului, a dorit să tragă primele concluzii legate de modul în care au fost puse în practică măsurile luate până acum, fiind evaluat impactul şi cum trebuie conduse lucrurile în următoarele săptămâni.

