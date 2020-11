Doliu la Puterea dragostei! Concurenta a pierdut una dintre cele mai importante persoane: „Te voi iubi toată viața mea...”

Bianca de la Puterea dragostei, în doliu! [Sursa foto: Instagram]

Bianca de la Puterea dragostei sezonul 3 trece prin momente extrem de grele. Fosta concurentă a făcut un anunț trist pe pagina ei de Instagram. Bunica brunetei s-a stins din viață în urmă cu puțin timp, iar mesajul postat de fosta concurentă la InstaStory este cutremurător. Tânăra a postat și o fotografie, în care s epate observa că se afla acasă la bunica ei, în timp ce aceasta încă se afla în viață.

Bianca de la Puterea dragostei a transmis un mesaj emoționant, alături de fotografie. „Dumnezeu să te ierte bunica mea care m-ai crescut...te voi iubi toată viața mea, ne-a distrus plecarea ta”, a postat Bianca, la secțiunea de stories de pe Instagram.

Fotografia postată de Bianca de la Puterea dragostei, la InstaStory[Sursa foto: Instagram]

Bianca de la Puterea dragostei, decizie neașteptată după ce a părăsit emisiunea

Bianca de la Puterea dragostei sezonul 3 a avut parte de o experiență scurtă în casă. Ea a intrat cu gândul să îl cunoască pe Akebono, însă speranțele ei au fost spulberate după ce a fost eliminată. Experiența din casă i-a amintin brunetei de fostul ei iubit, iar imediat cum s-a întors din Turcia a decis să îi mai acorde o șansă. ”Am avut un iubit un an și jumătate, a trecut o lună de la despărțire și cred că încă mai sufăr”, a mărturisit Bianca la Puterea dragostei.

”E o relație la început. Nu am arătat pentru că nu știu exact ce va fi. Am fost împreună cu el și înainte. Când am ieșit din casă, eu l-am căutat. Pentru mine a fost un test, mi-am dat seama că nu e nimeni să-mi placă, așa că atunci când m-am întors mi-am dat seama pe cine vreau cu adevărat”, a spus Bianca de la Puterea Dragostei într-un live la WOWNews.ro, în urmă cu puțin timp. Citește mai multe AICI.