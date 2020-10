Dorel Neagoe împreună cu tatăl său, în urmă cu 30 de ani

In articol:

Dorel Neagoe are 39 de ani și este din Craiova. Olteanul locuiește în Italia de 15 ani, unde și-a întemeiat o familie. În urmă cu câțiva ani, acesta a aflat de la mătușa lui că ar mai avea trei surori și un frate. Românul este curios să-și cunoscă frații și spune că nu are niciun alt fel de interes. Doar să-i cunoască și să țină legătura.

„Tata era şofer şi pe vremea lui Ceauşescu erau trimişi prin toate părţile. La Reşiţa, ştiu că a trăit cu o femeie și a avut o fată. A mai avut o femeie, pe lângă Lugoj, cu care a avut un băiat. Şi la Craiova a avut două fete, după care s-a căsătorit cu mama şi ultimul sunt sunt eu. Eu sunt frate cu toţi, doar după tată. Pe cele din Craiova le-am găsit, adică pe una, că cealaltă am înţeles că a decedat. Nu ţin legătura nici cu cea din Craiova, ea a rupt legătura, că eu nu am vrut nimic de la ei, în afară de faptul că am vrut să ne cunoaştem. Iniţial am vorbit de câteva ori, dar după aceea nu mi-a mai răspuns”, a declarat Dorel pentru Adevărul.

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Citeste si: Cum facem diferența dintre o răceală, gripă si COVID-19 - bzi.ro

Citeste si: Mircea, un tânăr român adoptat în Italia de la o vârstă fragedă, își caută părinții: ”Visul meu este să-mi găsesc familia”

Citeste si: Un tânar de 19 de ani a murit nevinovat, după ce șoferul mașinii în care se afla a pierdut controlul volanului

Dorel Neagoe si soția lui[Sursa foto: Facebook]

Olteanul își caută frații fără încetare

Dorel nu mai are liniște sufletească de când a aflat că are alți frați, din partea tatălui. Bărbatul spune că și-a pierdut tatăl pe vremea când avea doar nouă ani. A aflat că mai are frați, de la o mătușă, sora mamei sale, care s-a gândit să-i spună adevărul, în urmă cu câțiva ani.

„Despre sora din Reşiţa nu ştiu nimic, doar că există. Dar despre fratele de la Lugoj, ştiu că trăia undeva într-un sat din apropierea oraşului şi îl chema ca pe tata, Valentin Neagoe. Mătuşa care mi-a povestit despre ei, mi-a spus că, pe vremea când trăia tata şi eu eram la şcoală, fratele acesta a venit să ne caute, dar nu eram acasă. El trebuie să aibă cam 55 de ani, şi sora de la Reşiţa ar trebui să fie cam de vârstă apropiată, pentru că ei au fost primii copii”, a mai povestit Dorel.

Olteanul, stabilit în Italia, îi roagă pe toți cei care vor să-l ajute să-și găsească frații, să-l contacteze pe Facebook: Neagoe Dorel. „Eu sunt plecat de 15 ani din ţară. I-am căutat şi pe Facebook. Le-am scris celor pe care i-am văzut cu numele de Neagoe Valentin. Mi-au răspuns foarte mulţi şi mi-au spus că nu au nicio legătură. Unul singur nu mi-a răspuns. Mulţumesc lui Dumnezeu, eu nu am nevoie de nimica, nu-i caut din interes. Vreau doar să ne cunoaştem şi să ştim de noi. Nici nu e nimic de împărţit, că tata e mort de 30 de ani. Dacă văd articolul să mă caute pe pagina de Facebook şi să ia legătura cu mine.”, a explicat olteanul.

sursa - Adevarul