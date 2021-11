Dorian Popa a fost primul iubit al Alexandrei Stan. Vedeta a mărturisit că s-a despărțit de el din cauza infidelității: "M-a înșelat cu o fată care avea super mulți bani. El nu mai recunoaște"

In articol:

Toată lumea îi cunoaște pe Dorian Popa și Alexandra Stan, însă puțini știu că cei doi au un trecut comun. Artista a mărturisit în urmă cu mai multe luni, în cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai", că solistul a fost primul ei iubit, dar și primul bărbat care i-a

oferit o lecție importantă de viață.

Alexandra Stan și Dorian Popa au fost împreună în adolescență

Alexandra Stan a fost întotdeauna o fire rezervată atunci când a venit vorba despre viața ei personală și nu a dorit să se afișeze prea mult în lumina reflectoarelor, alături de foștii parteneri. Totuși, în urmă cu ceva timp, vedeta a dezvăluit un lucru pe care puțini dintre fani îl știau despre ea, și anume faptul că a avut o relație cu Dorian Popa, în adolescență.

Dorian Popa [Sursa foto: Instagram]

Solista a mărturisit că actualul ei coleg de breaslă a fost primul său iubit, dar și primul bărbat care i-a frânt inima, căci i-a fost infidel: "Da, a fost primul meu iubit, dar chiar m-a înșelat. M-a înșelat cu o fată, Corina, de la noi din Constanța, care avea super mulți bani. L-am prins cu ea! Chiar a fost pe interes! M-a înșelat, dar el nu mai recunoaște acum chestia asta.", a povestit Alexandra Stan, în cadrul unei emisiuni TV.

Alexandra Stan și Emanuel Necatu, pe vremea când formau un cuplu [Sursa foto: Instagram]

Alexandra Stan a divorțat de Emanuel Necatu, după câteva luni de mariaj

Alexandra Stan a crezut că și-a găsit în sfârșit fericirea în brațele lui Emanuel Necatu, cel care i-a fost alături și care a reușit să îi aducă zâmbetul pe buze. Cu toate acestea, se pare că lucrurile nu au decurs așa cum se așteptau cei doi, motiv pentru care au decis să divorțeze la câteva luni de la căsătorie și să meargă pe drumuri separate.

Recent, invitată în cadrul emisiunii "Teo Show", Alexandra a făcut public și motivul divorțului de fostul soț, cu care a rămas în relații bune: "Îmi doream pe cineva care e un om normal, nu cântăreț.(...) Noi am confundat lucrurile. Eu îmi doream să îmi fac o familie. Credeam că dacă găsesc un bărbat și mă mărit și am stabilitate, aveam echilibrul ăla în interior. Eu cu mine trebuie să lucrez să fiu ok și echilibrată și emoțional, financiar, psihic.(...) Eu sunt genul de persoană care acceptă orice la început, dar știind că nu e bine, la un moment dat, când simt că s-a depășit o limită, pun stop și nu mai pot să mă întorc.

Eu știam de la început că nu o să fie sigur și că o să ne despărțim, nu mi-am ascultat intuiția. Știam amândoi că nu e ok, ne certam din orice, era toxic ce se întâmpla și trăgeam amândoi cu dinții. La orice oră m-ar suna și ar avea nevoie, o să fiu acolo. Eu când iubesc, chiar iubesc. Când ne-am despărțit i-am zis că o să ajungă în presă. Ne-a fost greu să divorțăm să nu se audă. Am stabilit împreună niște chestii, ne-am mulțumim: băi, mulțumesc, ai fost prima mea soție! Ne-am căsătorit la mănăstire, o poveste frumoasă. E păcat să pierzi un om doar pentru că nu a fost să fie.", a povestit Alexandra Stan, în emisiunea amintită.