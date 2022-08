Dorian Popa nu a avut cu ce să plătească nota de plata. La ce gest a recurs artistul, într-un restaurant celebru din Paris: „Am trecut prin cea mai penibilă situație din viața mea”

In articol:

Dorian Popa face bani din orice! Artistul a ajuns în punctul în care-și permite să-și satisfacă orice moft, dar chiar și așa, până și el poate să o pățească.

Pentru că și-a obișnuit fanii cu informații care mai de care, pe care le face publice prin video-urile de pe YouTube, tot prin această metodă, artistul a dezvăluit acum ce a pățit în Paris.

Dorian Popa și-a amanetat bijuteriile la un restaurant din Paris

Nu de mult, Dorian Popa și-a luat echipa de filmare și a dat fuga la Paris, pentru a vizita cele mai celebre locuri din serialul ”Emily în Paris”.

Entuziasmat, după ce a reușit să prindă o masă la celebrul restaurant, celebrul artist a mâncat pe saturate, ba chiar a lăsat și un bacșiș consistent, totul, ca la final să o dea în bară.

Și asta pentru că atunci când a venit nota de plată, celebrul artist, deși banii nu sunt o problemă pentru el, nu a putut achita consumația.

Vedeta spune că de când tehnologia a avansat, el nu mai deține un portofel cu bani cash, ci toate veniturile sale de află într-un cont bancar și toate plățile la efectuează cu telefonul ori ceasul inteligent. Ceea ce a fost imposibil în restaurantul cu pricina.

Astfel că a fost nevoit să ofere explicații managerului de locație, care s-a arătat foarte înțelegător. Atât de dispus a fost să-l ajute pe Dorian Popa încât i-a oferit o șansă simplă să achite nota, doar că ghinionul a fost iar de partea artistului.

Motiv pentru care, timp de 24 ce ore, Dorian Popa a fost nevoit să își lase lanțul de aur amanet la restaurant.

El spune că pentru o masă de mai puțin de 100 de euro și-a amanetat bijuteria de 24 de karate.

„Am trecut prin cea mai penibilă situație din viața mea. Eram într-un restaurant și când să primesc comanda am văzut că nu aveam bani la mine. Mi-a căzut fața când am văzut că nu merge, pentru că eu nu am portofel la mine, am apple pay pentru că trăim în 2022 și suntem în Franța. Nu știam cum să fac pentru că dacă luam Uber făceam 40 de minute până la hotel ca să mă duc să-mi iau cardul ca să mă întorc să plătesc.

În acel moment nu știam cum să explic că o să mă întorc mâine. Într-un final, după ce l-am sunat pe manager, care nu era aici și care a spus că nu este o problemă, pot să plec acasă, dar să las buletinul și să mă întorc mâine să plătesc. Ce crezi? Nu aveam nici buletin la mine. Într-un final i-am zis ca în România, m-am simțit ultimul om. Am scos lanțul de la gât, i-am arătat instagramul la ospătar și i-am zis să se uite să vadă că nu am venit aici să fur mâncare. Am plecat acasă, lăsând lanțul de 24 de karate pe o masă de 60 de euro”, a spus Dorian Popa pe YouTube.

Ulterior, o zi mai târziu, Dorian Popa a revenit la restaurant, a plătit nota și și-a recuperat, fericit nevoie mare, lanțul de care nu se poate dezlipi.