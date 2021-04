Dorian Popa s-a vaccinat împotriva coronavirusului! Primele declarații ale cântărețului: „M-au luat emoțiile” VIDEO

In articol:

Dorian Popa s-a alătura listei de vedete din România care s-au vaccinat împotriva coronavirusului. Celebrul cântăreț le-a povestit urmăritorilor săi întreg porcesul și motivul pentru care este pro-vaccinare. El s-a vaccinat cu Pfizer și a mărturisit că a avut emoții înainte. Atistul a mai adăugat că este obișnuit cu vaccinurile, în contextul în care a fost nevoit să își facă 5 vaccinuri înainte să plece în Africa.

„M-au luat emoțiile. Astăzi sunt la clinică și mă voi vaccina. O să completez toate actele pe care trebuie să le completez. O să vedeți și cum fac vaccinul, dar o să mă vedeți pe mine, pentru că trebuie să respectăm cu rigurozitate regulamentul. Suntem pregătiți să mergem către o lume mai bună, la normalitate. Este normal să am emoții, pentru că e un pas important în viața mea. Trebuie să recunosc, atunci când am plecat în Africa am făcut 5 vaccinuri, iar înainte de Asia am făcut alte patru vaccinuri”, a declarat Dorian Popa.

Dorian Popa s-a vaccinat împotriva coronavirusului [Sursa foto: Captura Video]

Dorian Popa, apel către toți susținătorii lui

După ce s-a vaccinat împotriva coronavirusului, Dorian Popa a revenit pe pagina sa de Instagram cu un mesaj către toți susținătorii săi.

El a mărturisit că nu încearcă să îi convingă pe urmăritorii lui ce să facă cu corpurile lor, însă consideră că vaccinul este un pas mare înainte spre o normalitate.

„HATZ johneleee.. eu am ALES sa imi fac vaccinu' intrucat CRED ca este deschizatorul de drum catre o NORMALITATE MAI RAPIDA❗️ NU INCERC, sub nici o forma, sa va INDUC sau SPUN ce sa FACETI CU CORPURILE VOASTRE.. insa imi doresc sa fiu LA FEL DE SINCER CA SI PANA ACUM CU VOI, in ceea ce priveste viata mea❗️❗️ SPER ca cei care ma sustin si imi sunt alaturi sa imi RESPECTE ALEGEREA chiar daca nu o inteleg neaparat❗️❗️❗️ VA PUP, VA IUBESC, HAI INAPOI VIATA NORMALAAA 🙏 Dumnezeu sa fie cu noi 🤍”, a adăugat Dorian Popa, pe pagina sa de Instagram.