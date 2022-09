Dorian Popa și-a pus toți banii la saltea pentru achiziționarea unui nou bolid de lux. Ce sfaturi le dă artistul românilor pentru a trece mai ușor peste criza scumpirilor: ”Eu sunt pregătit”

In articol:

Dorian Popa este unul dintre artiștii de la noi care câștigă zeci de mii de euro lunar de pe urma muncii sale.

Astfel că, timpul l-a făcut să știe ce înseamnă banul, cum să-l cheltuiască, în ce să investească, dar și ce planuri să-și facă pentru a-și crește profitul.

Tocmai de aceea, spune celebrul artist, pentru lunile care urmează și-a făcut deja un plan financiar. El își dorește, așa cum, notează el, au făcut mai marii lunii, să profite de această criză și să-și crească considerabil sumele din conturile bancare.

Citeste si: Dorian Popa a fost păgubit. Ce i s-a furat de pe mașină artistului: ”Furăciunea nu te duce departe în viață”

Dorian Popa și-a pus toți banii la saltea pentru achiziționarea unui nou bolid de lux [Sursa foto: Facebook]

Dorian Popa își investește banii în afaceri și mașini

Însă, pe lângă acest fapt, că urmează să devină și mai bogat decât este acum, lucru pentru care a mai tăiat din cheltuielile actuale și deloc necesare, Dorian Popa se laudă și cu o nouă achiziție pe patru roti.

Citeste si: Angela Rusu, la un pas de moarte din cauza unui diagnostic greșit- kfetele.ro

Citeste si: Diana, prințesă de Wales, ultimele cuvinte. Ce a spus Diana imediat după accident și ce a vorbit ultima dată cu fiii săi. Fiul sau regreta si acum ultima conversatie..- bzi.ro

Pentru că-și permite să-și satisfacă orice moft, în iarna ce va veni, fanii îl vor putea vedea pe cântăreț la volanul unui nou bolid.

”Îmi doresc foarte mult să fac din această potenţială criză financiară un mare plus valoare pentru mine, pentru că nu este un secret faptul că mulţi antreprenori în perioada de criză fianciară au explodat în stil benefic, am redus un pic cheltuielile, pe adidaşi de mii de euro, haine de mii de euro, care la sfârşitul zilei sunt un moft. Mi-am dat seama, trecând timpul, că am renunţat un pic la cheltuielile exorbitante pe care le fac cu hainele. Eu sunt un împătimit al hainelor. Nu e mai puţin adevărat că muncesc atât de mult încât să îmi pot permite să îmi cumpăr ce vreau. Eu am spus întotdeauna că dacă îmi permit un moft care mă face fericit, îl voi accesa, însă în contextul actual, consider că brandurile mai pot aştepta un pic. Eu sunt pregătit să iau cu asalt această iarnă, plus că nu mai este un secret faptul că gândul meu este numai la Lamborghini-ul care va urma să ajungă în februarie. În Lamborghini poţi să te urci şi cu papucii rupţi în picioare", a mărturisit Dorian Popa, notează Antena 3.

Și pentru că el nu cunoaște grija zilei de mâine, în contexul creșterii prețurilor în mai toate sectoarele, Dorian Popa a venit și cu sfaturi pentru cei care se gândesc cu îngrijorare la perioada următoare.

Pe lângă faptul că le-a sugerat în online cum să mai reducă din facturile la energie electrică, Dorian Popa îi sfătuiește pe cei care vor să-l ia drept exemplu să lase deoparte călătoriile în această perioadă.

Vacanțele nu sunt binevenite acum, spune el, căci banii trebuie cheltuiți cu grijă, mai ales că facturile actuale nu fac altceva decât să anunțe venirea unei ierni foarte grele.

Citeste si: Dorian Popa are un nou motiv de mândrie! Vedeta și-a cumpărat încă un bolid de lux, care l-a impresionat și pe Dan Negru

Sfaturile sale nu sunt doar vorbe-n vânt, ci și fapte. Și asta pentru că iubitul lui Babs spune că el nu a mai profitat de o vacanță de ani buni și nici nu are de gând curând să plece undeva. În schimb, își dorește să muncească și mai mult decât a făcut-o până acum, doar așa putând să urce pe scara oamenilor înstăriți.

"Ce pot să le spun eu oamenilor, şi le-am spus şi pe canalul meu de YouTube, este să se gândească de două ori înainte să-şi cheltuiască bănuţii, pentru că vine o iarnă extrem de grea. Primul sfat pe care eu îl dau oamenilor este, mai gândiţi-vă o dată înainte să plecaţi în concediu. Eu nu mi-am mai luat concediu de mai bine de vreo 6-7 ani. Muncesc foarte mult şi asta îmi oferă relaxare financiară, care la rându-i, îmi oferă fericire şi împlinire. E greu, o să vină o iarnă foarte grea. Facturile de acum sunt doar prevestirea unui mult mai greu ce va urma. Cred că cel mai bine este ca românii să înveţe să îşi drămuiască bănuţii un pic altfel”, a mai spus artistul.