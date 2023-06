Dorinel Munteanu, despre dubla României cu Kosovo și Elveția din preliminariile EURO 2024: „Cu Elveția putem obține egal, iar Kosovo nu merită lăudată” + Ce a declarat antrenorul echipei Oțelul Galați despre Edi Iordănescu

In articol:

Naționala României continuă meciurile din preliminariile EURO 2024. Pe 16 iunie tricolorii vor întâlni naționala din Kosovo, iar pe 19 iunie naționala din Elveția.

Dorinel Munteanu, despre dubla României cu Kosovo și Elveția din preliminariile EURO 2024

Dorinel Munteanu, antrenorul echipei Oțelul Galați, a prefațat dubla României cu Kosovo (16 iunie, ora 21:45) și Elveția (19 iunie, ora 21:45) din preliminariile EURO 2024.

Dacă tricolorii au ieșit victorioși în ambele meciuri din martie, cu Belarus (2-1) și Andorra (2-0), acum România ocupă locul secund, la egalitate de puncte cu Elveția. Deznodământul pozitiv de la primele jocuri îi dă încredere lui Dorinel Munteanu, care este de părere că echipa din Kosovo nu merită lăudată, întrucât nu a avut rezultate bune la începutul primăverii. Totodată, tehnicianul de la Oțelul Galați a afirmat că Elveția este un adversar puternic, însă cu încredere se poate obține cel puțin un rezultat de egalitate în meciul de pe 19 iunie.

„E o dublă din care putem să obținem minimum patru puncte din punctul meu de vedere. De ce spun asta? Cred că Edi a învățat din jocurile trecute, ceea ce înseamnă responsabilitatea de a pune pe primul plan punctele, nu spectacolul, nu filosofia personală și așa mai departe.

Chiar dacă am avut adversari mai puțin valoroși, am început foarte bine această campanie. Kosovo nu este peste ce am văzut de la celelalte adversare cu care am jucat până acum. Nu avem niciun motiv să ne speriem de Kosovo. Sigur, Elveția este un adversar puternic, e favorită, dar și cu Elveția jucând cu încredere putem să obținem cel puțin un rezultat de egalitate. La Kosovo, eu sunt convins că jucătorii noștri vor face o partidă bună și vor câștiga jocul. Nu sunt de acord să îi lăudăm prea mult echipa din Kosovo. Am văzut și noi ultimele rezultate, două surprize: au făcut egal în Israel și egal cu Andorra acasă. Așa că noi trebuie să mergem cu foarte mare încredere. Dacă nici acum, în această grupă, nu ne calificăm, sincer, ne va fi foarte greu în viitorul apropiat să ne mai calificăm la un turneu final.”, a declarat Dorinel Munteanu, conform prosport.ro.

Lotul României pentru meciurile cu Kosovo și Elveția

Iată cine sunt cei 26 de fotbaliști convocați de Edi Iordănescu, pentru meciurile cu Kosovo și Elveția, potrivit frf.ro:

Portari

Ștefan Târnovanu (FCSB, 1/0), Marian Aioani (Farul Constanța, 0/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 1/0)

Fundași

Andrei Rațiu (Huesca| Spania, 11/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 21/2), Andrei Burcă (CFR Cluj, 17/1), Radu Drăgușin (Genoa| Italia, 5/0), Ionuț Nedelcearu (Palermo| Italia, 24/2), Adrian Rus (Pisa| Italia, 17/1), Mario Camora (CFR Cluj, 9/0), Raul Opruț (Hermannstadt, 3/0)

Mijlocași

Marius Marin (Pisa| Italia, 10/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 11/0), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 0/0), Darius Olaru (FCSB, 10/0), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns| China, 58/12), Alexandru Cicâldău (Ittihad Kalba| EAU, 29/4), Ianis Hagi (Rangers| Scoția, 24/2), Deian Sorescu (FCSB, 10/0), Olimpiu Moruțan (Pisa| Italia, 7/1), Florinel Coman (FCSB, 5/0), Dennis Man (Parma| Italia, 18/6), Valentin Mihăilă (Parma| Italia, 10/1)

Atacanți

George Pușcaș (Genoa| Italia, 34/10), Denis Alibec (Farul Constanța, 29/3), Louis Munteanu (Farul Constanța, 0/0)

Programul complet al grupei

25 martie 2023: Belarus – Elveția 0-5, Andorra – ROMÂNIA 0-2, Israel – Kosovo 1-1

28 martie 2023: ROMÂNIA – Belarus 2-1, Kosovo – Andorra 1-1, Elveția – Israel 3-0

16 iunie 2023: Kosovo – ROMÂNIA, Belarus – Israel, Andorra – Elveția (21:45)

19 iunie 2023: Elveția – ROMÂNIA, Belarus – Kosovo, Israel – Andorra (21:45)

9 septembrie 2023: Andorra – Belarus (19:00), ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția (21:45)

12 septembrie 2023: ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra (21:45)

12 octombrie 2023: Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția (21:45)

15 octombrie 2023: Elveția – Belarus (19:00), ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel (21:45)

18 noiembrie 2023: Belarus – Andorra (19:00), Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo (21:45)

21 noiembrie 2023: ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus (21:45)

Surse: prosport.ro , frf.ro