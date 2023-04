Doru Gușman a ajuns la poliție, după ce sora lui Petrică Mîțu Stoian i-a făcut plângere penală! Ce acuzații i-a adus aceasta?! „Mariei îi place circul, s-a învățat să apară la televizor”

In articol:

Nu este niciun secret faptul că, după moartea fulgerătoare a lui Petrică Mîțu Stoian, între surorile artistului și impresarul său a început un război care nici până în ziua de astăzi nu s-a mai domolit.

Doru Gușman, prima reacție după sora lui Petrcă Mîțu Stoian i-a făcut plângere la poliție: „ M-a reclamat că am dat de pomană din hainele lui”

Ba chiar au avut parte de un „meci” la doar câteva zile după Paște. Doru Gușman a fost chemat fost chemat, joia trecută, la secția de Poliție din Craiova, unde a fost nevoit să dea explicații, după ce Maria Tarchilă i-a făcut plângere penală. Ea este convinsă că el a încălcat legea în momentul în care a făcut acest gest după moartea regretatului interpret de muzică populară!

Impresarul și regretatul artist au fost extrem de apropiați, iar relația lor o depășea doar pe cea profesional, fiind extrem de buni prieteni. Ba chiar Petrică Mîțu Stoian locuia în casa alături de Doru Gușman, iar o bună parte din obiectele sale personale au rămas acolo. După moartea solistului, atât familia cât și impresarul i-au făcut pomeni separat, căci încă de la început a izbucnit un război pe avere și nu de puține ori s-a lăsat cu amenințări de chemare în instanță.

În urmă cu doar o săptămână, Maria Tărchilă i-a făcut plângere penală lui Doru Gușman, care a fost audiat de oamenii legii. Aceasta l-a acuzat de abuz de încredere, după ce a dat de pomană o parte din lucrurile lui Mîțu Stoian, cum se face conform tradiției după ce cineva trece la cele sfinte.

„Imaginați-vă! Maria mi-a făcut plângere penală și am fost chemat, joia trecută, după Paște, la Poliție, la Secția 1, din Craiova. M-a reclamat că am dat de pomană din hainele lui Petrică, din costumele lui naționale și din hainele civile. Păi, dacă nu-i dădeam eu, cine să le dea de pomană? El a locuit la noi, în familie, ani la rând, aici au rămas toate. În plus, toate costumele populare le-a făcut cu mine și cu soția mea. Cum să nu le dau de pomană? Așa se dă, conform tradiției. Eu nu o înțeleg, însă. Când e să ia doar lucruri, mici obiecte, ea cere să i le duc acasă, la poartă, iar când a fost vorba să ia bani a venit până la Craiova, la mine.

Maria a făcut o listă, pe care a depus-o la dosar, cu lucrurile lui Petrică, pe care le vedea în poze, pe Internet. A cerut și niște căni. Dacă chiar le-a vrut, de ce nu mi le-a cerut, după decesul lui Petrică? Am și întrebat atunci: ”Vreți ceva din lucrurile lui rămase aici?”. Ea și sora ei au zis că da, că vor câte un costum național, le-am dat încă de atunci. De ce nu mi-au cerut atunci toate hainele, că doar nu le purtam eu. I-am spus și doamnei de la Poliție că mă duc la poarta oamenilor cărora le-am dat de pomană și le cer lucrurile înapoi. O să fie o premieră națională. Sunt ambiții urâte, Maria ar vinde-o și pe maică-sa, dacă ar putea! Ea și sora ei au moștenit drepturile de autor, au luat tot, și un Mercedes, pe cel alb, și jumătate din banii de pe casa din Eforie Nord, pe care o făcusem cu Petrică”, a explicat Doru Gușman pentru Impact.ro .

Acesta așteaptă să vadă ce decizie va lua procurorul care se ocupă de caz, iar dacă va fi cercetat penal pentru abuz de încredere, a anunțat că își va lua un avocat și va lupta până se va face dreptate.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: O femeie a născut în toaleta unui centru comercial din Râmnicu Vâlcea. A aruncat copilul într-un sac- stirileprotv.ro

„Aștept să văd dacă începe urmărirea penală pentru faptul că i-am dat de pomană hainele lui. E groaznic. Maria nu îl lasă pe Petre să se odihnească în pace. Au fost drăguți cei de la Poliție, cu mine, înțelegători, eu încă n-am avocat, că nu am avut pentru ce. Dar, dacă începe urmărirea penală, îmi angajez un avocat. Vedem ce decide procurorul. Eu i-am spus că îi dau toate lucrurile. Dar, ce o face cu ele? Cu hainele lui purtate, le vinde? Mariei îi place circul, s-a învățat să apară la televizor, indiferent cum. Am dat declarație la Poliție că înapoiez lucrurile, m-a reclamat pentru abuz de încredere, este în Codul Penal. E trist…”, a continuat acesta.

Surorile lui Petrică Mîțu Stoian la priveghiul regretatului artist [Sursa foto: Captură video ]

Doru Gușman, siderat de întreaga situație: „ După ce l-au băgat în groapă au început pretențiile”

Citește și: Ce regretă cel mai mult Constantin Enceanu în prietenia cu Petrică Mîțu Stoian?! „Nu am reușit”. A dezvăluit asta abia acum

Se pare că neînțelegerile ai început după înmormântare. Impresarul o acuză pe Maria Tărchilă că urmărește să stoarcă de la el orice lucru material, motiv pentru care îl și atacă pe toate părțile. Ba chiar susține că acum, în familia regretatului artist este un război crunt pe casa părintească, pe care chiar Mîțu Stoian a refăcut-o.

Citeste si: „Eu am avut-o mereu, sunt creativă.” Monica Tatoiu a dezvăluit aspecte neștiute despre viața ei intimă- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 28 aprilie 2023. Sărbătoare cu cruce neagră! Este dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: Printul William a rupt tăcerea în legătură cu presupusa relație amoroasa cu Rose Hanbury- radioimpuls.ro

Citește și: Neînțelegerile dintre familia lui Petrică Mîțu Stoian și impresarul acestuia, departe de a fi încheiate. Ce a avut de spus una dintre surorile regretatului interpret despre Doru Gușman: "Vrea să pară interesant"

„Se leagă acum de pomeni, că îi fac? De ce îi fac? Pentru că așa vreau eu, pentru că sunt banii mei, a fost prietenul meu, ca fratele meu. Dar, când a fost cu înmormântarea, eu și familia mea am cumpărat tot, și nu a fost puțin, noi am cumpărat și coșciugul, iar surorile lui nu s-au dat în vorbă dacă avem bani, n-au contribuit cu nimic. După ce l-au băgat în groapă au început pretențiile. Problema mea mare e doar cu sora Maria, acum am auzit că se mănâncă rudele între ele și pe casa părintească, refăcută tot de Petre”, a mai spun impresarul, conform sursei citate.