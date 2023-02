Doru Gușman merge aproape zilnic la mormântul lui Petrică Mîțu Stoian! Ce face acolo? O femeie l-a văzut de mai multe ori și a povestit tot: „Se uită de jur împrejur”

In articol:

A trecut mai bine un an și jumătate de când Petrică Mîțu Stoian a trecut în neființă, lăsând în urma sa o durere imensă în sufletele celor ce l-au iubit și l-au îndrăgit. Regretatul interpret de muzică folclorică a fost înmormântat la Craiova, în cimitirul Ungureni, iar la locul de veci al acestuia se poate ajunge ușor, mormântul fiind executat din marmură neagră, aproape de

intrarea principală a cimitirului, aceea care trece prin Parcul Romanescu din Craiova.

Bunul său prieten, cel ce i-a fost și impresar lui Mîțu Stoian, Doru Gușman, este nelipsit de la mormântul regretatului cântăreț, fapt dezvăluit chiar de o femeie, care merge acolo periodic la mormântul fiului său ce a pierit într-un accident rutier. Femeia susține că l-a văzut mereu pe Gușman la căpătâiul regretatului său prieten și îngrijește mormântul acestuia cu mare responsabilitate.

Sora lui Petrică Mîțu Stoian l-a dat în judecată pe Doru Gușman și îl acuză de furt! Despre ce bunuri valoroase ale regretatului artist este vorba: „Să vedem dacă sunt un milion de euro"

„Domnul Gușman nu știu dacă vine aici zi de zi, dar de câte ori am venit, dumnealui a fost aici, prezent. Cu siguranță vine constant, de multe ori pe săptămână. Pune flori, schimbă lumânările, se uită de jur împrejur să vadă dacă totul este bine. Îi spune câteva cuvinte și apoi pleacă. Și dumnealui văd că are groapa tot aici, lângă prietenul lui de-o viață, Petrică Mâțu Stoian, dar și lângă soție.

L-am văzut de multe ori îngândurat… Probabil nu a reușit să treacă peste acest eveniment neplăcut care ne-a marcat pe toți. Eu vin aici în fiecare săptămână, la fiul meu, care a murit într-un accident groaznic.

De atunci nu mai am liniște… De multe ori i-am mai aprins și eu o lumânare domnului Mîțu, căci tare mult mi-au mai plăcut cântecele dumnealui…”, a declarat femeia care l-a văzut mereu pe Gușman la mormântul lui Petrică, pentru Fanatik.ro.

Doru Gușman

Ce i-au cerut surorile lui Petrică Mîțu Stoian lui Doru Gușman, după moartea regretatului artist

În urmă cu ceva timp, în cadrul unui interviu, Doru Gușman a dezvăluit ce rugăminte au avut la el surorile regretatului artist, după moartea acestuia. Mai precis, impresarul a povestit că familia interpretului de folclor și-a dorit să aibă unul dintre costumele populare ale acestuia, pentru a-l expune într-un muzeu memorial.

Avocata surorii lui Petrică Mîțu Stoian face acuzații grave, după ce a fost amenințată. Cine a încercat să fure drepturile de autor ale regretatului artist

"Petrică a stat 16 ani în casa mea. Surorile lui nu au vrut decât un costum popular, pe care o să-l expună unde îi vor face muzeu. Am vorbit și cu nepoata lui, Cristina, m-a întrebat dacă mai am un costum civil, ca să-l dea cuiva de pomană, îi dau, căci au rămas mai multe. Nu arunc nimic. La noi se face parastas la fiecare șase luni, până la șapte ani, așa că am lucruri pentru toate aceste pomeni. Surorilor lui le-am tot dat ce au cerut, jumătate din ce a rămas.", a spus Doru Gușman, pentru Ego.ro, înainte de ultimul parastas.