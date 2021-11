Dovada că Ioana și Ilie Năstase s-au împăcat! Cum au fost filmați cei doi soți, după ce s-a spus că divorțează

In articol:

Ilie Năstase și Ioana Simion sunt împreună de peste patru ani și de doi sunt căsătoriți. Relația lor a trecut prin multe încercări. S-au certat, s-au despărțit și au fost la un pas de divorț de mai multe ori.

Ilie și Ioana Năstase, din nou împreună

Deși în presă s-a vorbit de curând că Ioana a decis să pună punct relației și ar fi depus și actele de divorț, imaginile cu cei doi spun contrariul.

Ioana și Ilie Năstase [Sursa foto: Facebook]

În urmă cu o lună, Ioana Năstase a postat pe pagina sa de socializare un mesaj în care își anunța cunoscuții că un capitol din viața sa s-a încheiat. Toată lumea a înțeles că a decis să divorțeze de Ilie Năstase.

„Astăzi, un capitol din viaţa mea a luat sfârşit! Mă consider o femeie puternică şi mândră de faptele mele… răbdarea mea, iertarea mea, voinţa şi bunele intenţii. Pot spune că această experienţă m-a schimbat foarte mult din toate punctele de vedere, chiar dacă a fost nevoie de foarte multă stăpânire de sine. Răbdarea mea a luat sfârșit!!!

În toată această perioadă, am avut şi ocazia de a cunoaşte oameni buni, de o mare valoare şi bine intenţionaţi, iar pentru asta le mulţumesc! Poate unii dintre dumneavoastră m-aţi judecat greşit, alţii mi-aţi acordat înţelegere şi mi-aţi apreciat răbdarea, care nu a fost deloc uşoară.

Am continuat să lupt, crezând şi sperând că se va schimba ceva în bine. Vă rog să mă înţelegeţi că în această perioadă voi avea nevoie de linişte şi puţină intimitate! Vă mulţumesc frumos, pentru înţelegere! Cu deosebit respect, IOANA!”, a scris Ioana Simion pe rețelele

sociale.

Citeste si: Adevărul rușinos despre Cosmin Natanticu. Cum l-a prins Augustin Viziru cu soția lui, Oana Mareș. Imediat, a băgat divorț...- bzi.ro

Citeste si: Ilie Năstase, val de injurii după despărțirea de Ioana! Fostul tenismen, scos din sărite: "Fraiero, tu nu ai realizat nimic...j****ă ce eşti!"

Captură cu Ioana și Ilie Năstase din video realizat de ziua Nadiei Comăneci [Sursa foto: Facebook]

La doar o lună de la acest mesaj, Ioana și Ilie Năstase au fost surprinși împreună. Cei doi soți i-au transmis un mesaj video Nadiei Comaneci, de ziua sa de naștere, pe 12 noiembrie.

Citeste si: Ilie Năstase, reacție neașteptată după ce soția lui, Ioana, a făcut declarații despre despărțire pe rețelele de socializare: "Nu știu dacă are legătură cu mine"

Ioana și Ilie Năstase, la un pas de divorț și în ianuarie 2021

Cel mai mare scandal dintre cei doi soți a avut loc la începutul anului, când Ioana a sunat la 112 și a acuzat că a fost agresată. Deși a introdus actele de divor, fostul tenismen a reușit împăcarea cu soția sa.

„Într-o relație, sunt urcușuri și coborâșuri. Mi-a demonstrat că mă iubește. Clar! Dacă stăm împreună, înseamnă că m-a iertat cu adevărat. Nu e o dragoste falsă! La mine e greu să mă mai schimb! Pe mine mă acceptă așa cum sunt. Dacă a avut încredere să-mi mai acorde o șansă, înseamnă că mai am și lucruri bune în mine. E familistă cum sunt și eu. Aș vrea un copil cu Ioana, o fetiță, dar nu știu dacă se mai poate”, a spus Ilie Năstase, în emisiunea "Teo Show".

Citeste si: Ioana și Ilie Năstase s-au despărțit?! Bruneta a făcut anunțul incredibil: „Un capitol din viața mea a luat sfârșit!”

În cadrul aceluiași interviu, acordat în luna august, Ioana Năstase a declarat că a fost ultimul compromis pe care l-a făcut pentru relația cu Ilie Năstase.

„Sunt un om foarte sincer. Când ne-am cunoscut, eu auzisem doar de la lume de Ilie Năstase. L-am întrebat dacă era căsătorit. Ilie mi-a spus că divorțează. Era mai altfel atunci, era mai plin de viață. S-a schimbat mult. Eu când iau o decizie o iau, de această dată mi-am călcat pe suflet și am încercat să merg mai departe pentru că Ilie mă are doar pe mine, am considerat că el chiar are nevoie de mine, eu am grijă de el, eu stau cu el tot timpul. Eu un om sincer, face doar ceea ce simte. El trebuie să se schimbe. Am încercat să-i redau toată libertatea pe care a avut-o înainte. Ăsta a fost ultimul compromis pe care l-am făcut. Mi-a fost un pic cam greu, dar mă supăr dacă mă înjosești. Mi-am neglijat nepoțica și fiul ca să fiu alături de Ilie. Dar am considerat că așa e corect, văzând și vârsta lui. El are mai multă nevoie de mine.", a declarat Ioana Năstase pentru "Teo Show", în luna august.