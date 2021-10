Ioana și Ilie Năstase s-au despărțit?! Bruneta a făcut anunțul incredibil: „Un capitol din viața mea a luat sfârșit!”

In articol:

Ioana și Ilie Năstase au avut o relație cu suișuri și coborâșuri. De departe, cel mai mare moment de cumpănă al relației lor a avut loc în urmă cu câteva luni, când bruneta a cerut ajutorul polițiștilor pentru a putea să scape din casa în care locuia cu fostul tenismen.

Ioana a anunțat apoi că divorțează, ba chiar a început și demersurile în instanță, doar că fix cu câteva zile înainte de prima înfățișare aceasta s-a decis să-i mai dea lui Ilie Năstase o șansă. Cei doi s-au împăcat, iar mariajul a continuat.

Ba chiar, în ultima perioadă, cei doi făcea declarații despre venirea pe lume a unui copil și toată lumea credea că relația lor este doar lapte și miere. Dar se pare că nu era deloc așa. În urmă cu doar câteva ore, Ioana Năstase a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, iar toată lumea a rămas cu gura căscată.

Ioana Năstase: „ Am continuat sa lupt, crezând si sperând ca se va schimba ceva in bine. ”

În urmă cu câteva ore, pe pagina ei personală de Facebook, Ioana Năstase a postat un mesaj din care reiese că ea și Ilie Năstase ar fi pus punt relației.

Bruneta spune că răbdarea ei a luat sfârșit și că a luptat cu toate forțele, însă, totul a fost în zadar. În cele din urmă, invitabilul s-ar fi produs. Aceasta a atenționat pe toată lumea că va avea nevoie de o perioadă de liniște și intimitate.

„Astăzi, un capitol din viața mea a luat sfârșit! Ma consider o femeie puternica și mândra de faptele mele…răbdarea mea,iertarea mea, voința și bunele intenții.

Pot spune ca aceasta experiența m-a schimbat foarte mult din toate punctele de vedere, chiar dacă a fost nevoie de foarte multă stăpânire de sine. RĂBDAREA MEA A LUAT SFÂRȘIT!!!

In toată aceasta perioada, am avut și ocazia de a cunoaște oameni buni, de o mare valoare și bine intenționați iar pentru asta le mulțumesc! Poate unii dintre dumneavoastră m-ați judecat gresit, alții mi-ați acordat înțelegere si mi-ați apreciat răbdarea care nu a fost deloc ușoară. Am continuat sa lupt, crezând si sperând ca se va schimba ceva in bine.

Va rog, sa ma înțelegeți ca in acesta perioada voi avea nevoie de liniște si putina intimitate!”, a scris Ioana Năstase pe Facebook.