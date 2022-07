Dragoș de la Casa Iubirii spune adevărul despre Maria! A motivat atacurile la adresa ei: "Nu am empatizat destul" | EXCLUSIV

In articol:

Dragoș, eliminat din Casa iubirii, vorbește despre experința lui în show. Acesta a declarat în emisiunea Culisele iubirii prezentată de Bianca Comănici că a fost perceput în competiție ca fiind un băiat agresiv și arogant, deși nu este un tip ranchiunos.

Dragoș, adevărul despre cunoașterea cu Maria

Dragoș a vorbit despre concurenții rămași în competiție, despre cuplurile deja formate, dar și despre tachinările lui cu Maria.

Dragoș a fost un concurent iubit în Casa Iubirii, însă fetele nu l-au mai dorit în casă, așa că a părăsit emisiunea. Acesta a venit în platoul WOWbiz și a povestit despre cel mai controversat subiect în ceea ce îl privește și anume apropierea de Maria. Cei doi nu au ajuns să formeze un cuplu, iar Dragoș a menționat de ce.

"Am încercat să îi dau o șansă și să mă deschid față de ea, să încerc să mă apropii oarecum, dar se pare că nu am reușit. Asta a fost. Nu m-a respins, eu pur și simplu am încercat să deschid anumite portițe cu ea, să intru în anumite subiecte și ea nu a putut. Probabil nu am empatizat destul.", a declarat Dragoș.

Dragoș motivează atacurile asupra Mariei

Publicul și alți concurenți din casă îl acuzau constant pe Dragoș că o atacă gratuit pe Maria, deși și-a manifestat dorința de a o cunoaște mai mult decât pe celelalte concurente. Acesta a făcut lumină în cazul acestui subiect și a explicat că nu au fost atacuri, ci simple glume, însă, din cauză că este o fire foarte sensibilă, blondina le-a luat personal.

"Eu sunt o fire mai comică și se poate interpreta. O persoană poate spune că e un atac, alta că e o glumă, depinde foarte mult de cine încasează glumele. Dacă era Kinga sau Bianca sau orice altă fată din casă știa să încaseze altcumva glumele mele. Eu am imitat-o pe Maria, au fost niște glumițe. Nu am nimic cu Maria, este o fată frumoasă, chiar dacă a precizat că a avut unele probleme în copilărie, dar așa am simțit la momentul respectiv să fac, de aceea am spus că am fost și foarte real.", a mărturisit Dragoș, în interviul difuzat pe canalul de YouTube WOWnews.