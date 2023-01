Dragoș Dolănescu nu a avut mereu o viață lipsită de griji. Fiul regretatului artist a fost nevoit să muncească în timpul facultății: „Mergeam să lucrez în construcții. Am spălat vase”

In articol:

Acum, Dragoș Dolănescu are o viață bună, în care grijile materiale nu îl apasă deloc pe fiul regretatului interpret. Totuși, atunci când era tânăr, acesta a fost nevoit să își câștige existența.

Iată că politicianul nu a stat cu mâinile în sân și, în perioada în care era student, acesta a avut diverse locuri de muncă, unele mai grele, altele mai

ușoare.

Dragoș Dolănescu, amintiri din studenție. Omul politic a învățat pe propria piele cât de grea este munca fizică

Încă de tânăr, Dragoș Dolănescu a cochetat cu străinătatea. De ani buni, acesta s-a stabilit în Costa Rica alături de familia sa.

Acolo, viața fiului regretatului interpret român este destul de roz, și asta pentru că bărbatul a reușit să își construiască o carieră destul de solidă în politică.

Fiul cel mic al lui Ion Dolănescu nu a avut însă nici pe departe o situație materială atât de bună în perioada în care era student. Pe vremea aceea, bărbatul pleca câteva luni pe an la New York, însă nu pentru a se distra și a se bucura de locurile noi, ci pentru a pune osul la treabă.

Pentru a se putea întreține, Dragoș a fost nevoit să se angajeze în construcții, un domeniu extrem de epuizant din punct de vedere fizic.

În acea perioadă, politicianul a cărat cărămizi. Însă acesta nu a fost nici pe departe singurul loc de muncă al omului politic din perioada în care situația materială îi dădea mari bătăi de cap.

„Am muncit în timpul facultății. Aveam o familie extraordinară la New York, care ne primea. Tot timpul mă duceam, patru luni pe an, mergeam să lucrez în construcții, stăteam cu alți români. Am spălat vase și în Israel, pentru a strânge bani la fel că orice copil care era la facultate.”, a declarat Dragoș Dolănescu, pentru un post de televiziune.

Citește și: Ce a putut să spună Dragoș Dolănescu despre averea Mariei Ciobanu. Nimeni nu s-ar fi așteptat la asta: "Nu i-au plăcut petrecerile, ca lui taică-miu!"