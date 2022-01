Dragoș Dolănescu s-a vaccinat anti-COVID de 5 ori, cu 3 seruri diferite! Fiul lui Ion Dolănescu, experiment bizar: „Am vrut să le fac pe toate”

In articol:

Dragoș Dolănescu este stabilit alături de familia sa în Costa Rica, acolo unde are o carieră politică înfloritoare. Și pe el l-a afectat pandemia de coronavirus, în sensul că a trăit pe propria piele ce înseamnă infecția cu virusul SARS-CoV-2. Dar asta nu doar el, ci și ceilalți apropiați ai săi.

Din fericire, niciunul nu a dezvoltat o formă care să-i pună viața în pericol, iar infecția s-a manifestat asemenea uni răceli destul de puternice.

Astfel că atunci când a apărut serul, fiul regretatului interpret de muzică populară Ion Dolănescu, nu a mai stat deloc pe gânduri și s-a dus să se imunizeze împotriva coronavirusului. Dragoș Dolănescu s-a inoculat atât în Miami, cât și în Costa Rica de nu mai puțin de cinci ori cu trei seruri diferite: Pfizer, AstraZeneca și Johnson&Johnson. Prin acest gest, bărbatul a vrut să demonstreze că vaccinul este sigur și că nu poți păți nimic de la el.

„Toată familia a avut coronavirus. Primul care a luat virusul a fost Ion (fiul cel mare al lui Dragoş Dolănescu, în vârstă de 17 ani – n.red.), care ne-a dat la toți. A fost ca o răceală puternică. Am stat 14 zile în casă. Eu mi-am făcut cinci vaccinuri în SUA ȘI Costa Rica.

Eu merg mult la Miami și mi-am făcut acolo vaccinul Johnson&Johnson, apoi m-am imunizat cu Pfizer. La ceva timp am făcut în Costa Rica și vaccinul de la AstraZeneca. Am vrut să le fac pe toate, să arăt că nu se întâmplă nimic cu mine. Toată familia și-a făcut vaccinul, mai puțin Darius, fiul meu cel mic, care a împlinit 11 ani”, a declarat Dragoș Dolănescu pentru Click!

Citeste si: Vestea tristă a zilei, din păcate s-a confirmat. Horia Moculescu..- bzi.ro

Dragoș Dolănescu [Sursa foto: Facebook]

Dragoş Dolănescu s-a poziționat împotriva vaccinării obligatorii

Fiul lui Ion Dolănescu se declară total împotriva unei legi care i-ar obliga pe oameni de se vaccineze obligatoriu împotriva COVID-19! El susține că fiecare persoană are dreptul să ia decizii propriii atunci când vine vorba despre sănătatea personală.

Citeste si: Dragoș Dolănescu are șanse uriașe să ajungă vicepreședintele statului Costa Rica! Fiul cel mic al lui Ion Dolănescu, lovitură de proporții înainte de alegeri! Dezvăluiri exclusive

În Costa Rica, acolo unde locuiește alături de familia sa, Dragoș Dolănescu a explicat că sunt în prezent circa 5.000 de cazuri de infectare cu tulpina super-mutantă a coronavirusului, Omicron.

Citeste si: Dragoș Dolănescu are salariul mai mare decât al Președintelui Iohannis! Fiul lui Ion Dolănescu e deputat în Costa Rica! Dezvăluiri exclusive

„Eu am susținut vehement peste tot pe unde am fost invitat, că nu e nomal ca oamenii să fie obligați să se vaccineze, fiecare trebuie să decidă pentru el ce face. Eu așa consider, chiar dacă m-am imunizat la greu”, a mai explicat Dragoș Dolănescu.

Distribuie pe: