Tensiunea atinge cote maxime intre cei doi, iar Ali il avertizeaza pe Pilot ca a picat intr-o capcana in ceea ce-o priveste pe Duygu. Cei doi frati nu stiu ca acela care sta in spatele acestor certuri este nimeni altul decat Uygar.

Cand Ali realizeaza ca dusmanul sau de moarte, Uygar, se afla in spatele tuturor nenorocirilor, merge sa-i ceara socoteala. In plus, Ali vrea sa o elibereze pe Sevda de povara casniciei cu dusmanul sau. Ceea ce nu stie Ali este secretul urias care ii “uneste” pe Uygar si Sevda.

Cand Ali, Uygar si Sevda ajung fata in fata, evenimentele capata dimensiuni uriase.

Relatia dintre Pilot si Duygu ajunge intr-o directie neasteptata. Ce-i doi tineri indragostiti reusesc sa ajunga la o “intelegere” si decid sa faca urmatorul pas in relatia lor.

Cand nimeni nu se astepta, Ozlem, fosta sotie a lui Ali, isi face aparitia in cartier. Femeia este nerabdatoare sa isi intalneasca fostul sot, dar da nas in nas cu Sevda.