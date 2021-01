Dramă cumplita pentru fiica adoptiva a lui Cornel Galeș! "Plâng de fiecare dată când mă gândesc"

In articol:

Mai exact, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Sasha, fiicca adoptivă a lui Cornel Galeș, a trecut printr-un episod traumatizant: a pierdut o sarcină.

”A fost cumplit. Eram în relație de puțin timp alături de bărbatul cu care sunt și acum și... s-a întâmplat. Eram fericită, îmi doream acel copil, mă gândeam deja, făceam planuri, cum să reușesc să mă țin și de școală, de Facultatea de Drept, să învăț ca să ajung în Barou, dar să mă ocup și de copil. Eram în trei luni când s-a întâmplat...”,ne-a spus, în exclusivitate, Sasha . Și, recunoaște frumoasa brunetă, nefericitul eveniment a traumatizat-o...

Sasha a trecut printr-o situatie cat se poate de dificila

”Plâng de fiecare dată când mă gândesc. Și cred că e normal... Am simțit, efectiv, cum o bucată din mine, care, deja, în mintea mea, avea un chip, a dispărut. Norocul meu a fost că iubitul mi-a fost alături, m-a încurajat, dar tot am traume și acum. În orice caz, în acest moment, nu aș mai repeta experiența sarcinii. Mă voi ocupa întâi de carieră, să mă văd intrată în Barou, să mă văd cu toate cele puse la punct, iar apoi voi mai vorbi de copii. În orice caz, acel avort spontan mi-a schimbat viața. Și nu doar psihic, ci și fizic, am decis să am mai multă grijă de mine, să mănânc mai sănătos, să nu mai fac abuzuri, să nu mai pierd nopțile, etc.”,ne-a mai spus Sasha Mănțoiu.

Sasha are un iubit mai vârstnic

”O să ne afișăm la un moment dat, când va fi ceva de afișat. Moș nu este, dar este o diferență foarte mare de vârstă între noi... Mă rog, destul de mare, sunt 16 ani între noi... Dar, ce voiam să adaug este faptul că, după ce foști am avut și cu care m-am afișat mai mult decât a fost cazul, nu mai poate să îmi fie rușine de nimic în viața asta”,a explicat despre relația în care e implicată Sasha Mănțoiu, fiica vitregă a lui Cornel Galeș.

Sasha e fericita in relatia pe care o are

Sasha s-a ocupat de pomana de un an a lui Cornel Galeș

”Mama este plecată din țară, mă voi ocupa eu de tot ce trebuie, așa cum mi-a trasat ea indicațiile”,ne-a spus, în exclusivitate, Sasha Mănțoiu, fiica Vivianei.”Am organizat o pomană, va avea loc pe 28 noiembrie, am invitat la ea pe toți apropiații și vom împărți câteva pachete. Fiind post, am decis să respectăm tradiția, dar să împărțim mâncărurile sale favorite. Am pregătit pachete cu sarmale de post, cu mămăliguță, colaci, colivă... Vom vedea dacă ne dă voie preotul, atunci vom pune și o sticlă de vin, pentru că așa i-ar fi plăcut lui”,ne-a spus, înainte de pomana lui Cornel Galeș, Sasha Mănțoiu.