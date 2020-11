Drama inimaginabilă a actorului Vladimir Găitan! I-au murit 7 copii și a trăit coșmarul anchetelor Securității comuniste

Vladimir Găitan a avut o viață plină de reușite dar a și ascuns o dramă uriașă, vecină cu blestemul. Actorul a mărturisit, într-un interviu dat în urmă cu câțiva ani, că el și soția lui au pierdut nu mai puțin de 7 copii.

Vladimir Găitan: ”Am trăit un coșmar”

”Mi-am dorit foarte mult copii. Când am hotărât sp facem copii, am avut un necaz foarte mare. Soția a avut probleme grabe de sănătate. Și am pierdut 7 copii – șapte sarcini, în diverse etape, chiar și un copil născut. Am fost anchetat de Securitate cum nu doresc dușmanilor. Am trăit un coșmar. Iar când a apărut fiul meu, Alexandru, prețul a fost extraordinar: soția mea nu s-a mișcat din pat. Mi-am dorit atât de mult copii încât n-am conceput să fiu un tată sever”, a povestit Vladimir Găitan într-un interviu acordat publicației OK!

Vladimir Găitan a avut totuși doi urmași: fiul, Alexandru, care este finanțist la Londra și fiica, Floria, care a urmat aceeași carieră precum tatăl ei. Gloria lucrează la teatrul de Comedie și a fost pe scenă în piesa lui Mihai Bendeac, iar Alexandru a povestit că a încercat să-l convingă pe tatăl lui să se mute cu el la Londra, fără a avea însă succes. Vladimir era mult prea legat de meleagurile românești, în ciuda a ceea ce a trăit în perioada comunistă.

Și-a revăzut fiul de ziua lui de naștere

Familia lui Vladimir Găitan a rămas, însă, unită până la moartea marelui actor. În februarie, de exemplu, când Găitan a împlinit 73 de ani, Alexandru a venit special de la Londra pentru a fi alături de cei dragi. La fel s-a întâmplat și în anii trecuți și chiar în ziua căsătoriei părinților lui.

Moartea lui Vladimir Găitan a fost anunțată marți seara, pe Facebook, de actorul Vlad Rădescu. „Vladimir Găitan a trecut dincolo și a lăsat teatrul și filmul românesc, pe noi toți, mult mai singuri... Condoleanțe familiei care trece prin momente atât de grele. Adio, Duțu!”, a scris Vlad Rădescu. Vladimir Găitan s-a luptat ani întregi cu o boală incurabilă.