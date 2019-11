Nadine a povestit în cadrul unui interviu că cea mai mare dramă a vieții ei a fost pierderea surorii sale. Ana Voindrouh a murit după ce s-a aruncat de la etajul al zecelea al blocului în care locuia.

„Era un subiect delicat, acum înțeleg că a fost o situație de viață care mi-a aparținut tangențial. Am fost martorul vieții ei și i-am internalizat destinul. De aceea nu puteam vorbi pe această temă. Omul care am fost a colapsat atunci. Sistemul mi-a fost copleșit și am cedat. M-am dus imediat la psiholog, pentru că nu puteam metaboliza acea realitate”, a povestit Nadine pentru VIVA.

Nadine a avut nevoie de terapie

„Terapia m-a ajutat enorm. Sunt recunoscătoare informației pe care am primit-o atunci la nivel intern de a mă duce la terapie. Terapia m-a ajutat să pun situație cu situație, una lângă cealaltă, ca să fac un fir logic al lucrurilor. Acum am înțeles că suntem martorii destinelor unor oameni pe care îi iubim dincolo de cuvinte, însă suntem doar martori.

Fiecare ființă cu destinul ei. Venim separați, însă venim dintr-un întreg. În meditație, fac conexiunea cu întregul. Când faci conexiunea cu întregul, se schimbă narațiunea situației”, a mai declarat Nadine pentru Viva.ro.