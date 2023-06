Drama prin care puțini știu că a trecut Daniela Gyorfi! Artista a povestit cu lacrimi în ochi: “Am pierdut trei sarcini! M-am dus la spital pe targă” |EXCLUSIV

In articol:

Daniela Gyorfi a dezvăluit, chiar de față cu fetița ei, Maria, prin ce drame a trecut până când a născut-o pe micuță. În emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, îndrăgita cântăreață a început să plângă în momentul în care a povestit că a pierdut trei sarcini, iar la ultima a ajuns la spital pe targă, fiind la un pas de o nenorocire.

Daniela a vorbit apoi și despre perioada în care a fost însărcinată cu Maria, despre care medicii îi spuneau că, de fapt, va fi băiat. Până la urmă nu a mai contat, căci venirea pe lume a fiicei sale i-a schimbat viața, iar legătura dintre ele este acum una extrem de strânsă.

Daniela Gyorfi a pierdut trei sarcini

Daniela Gyorfi a spus o poveste din viața sa personală, pe care mulți nu o știau. Artista a reușit să aibă un copil abia la a patra sarcină. După trei sarcini pierdute, Dumnezeu i-a oferit-o pe Maria, pe care o iubește extrem de mult. Daniela Gyorfi a povestit prin ce a trecut în urmă cu câțiva ani.

"Eu rămâneam însărcinată și nu reușeam. Am pierdut trei sarcini. Nu am luat niciodată pastile, nu am făcut tratamente, ca să rămân însărcinată. Prima sarcină am pierdut-o la patru luni. Țin minte că am fost la Suceava la un spectacol și am avut frisoane. Am venit la București terminată. Când m-am dus la spital să îmi facă analizele, s-au adunat 6 doctori în jurul meu și mi-au spus că s-a oprit din evoluție. A doua oară, nu am luat în seamă că trebuie să stau mai liniștită, să mă odihnesc, să mănânc. Aveam câte 6-7 evenimente pe zi. La vreo trei luni jumătate s-a oprit din evoluție. Atunci mi-am pus un semn de întrebare. A treia oară, am fost undeva, nu mai știu ce mi s-a întâmplat și când am venit acasă, m-am dus pe targă la spital, direct. Am avut hemoragie.", a mărturisit Daniela Gyorfi.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Aza de la „Bravo, ai stil” 2023 a trezit suspiciuni în rândul concurentelor: „Nu mi se pare că este o fată care are capacități stilistice”. Iris a pus prima punctul pe „i”- kanald.ro

Citeste si: Cine va câștiga războiul din Ucraina. Experții au dat verdictul: ”Nu cred că asta va fi vreodată posibil”- stirileprotv.ro

Daniela Gyorfi, sfat de viață pentru fiica sa

Daniela Gyorfi are mare grijă de educația și dezvoltarea fiicei ei. Așa că, aceasta i-a transmis fiicei sale, Maria, un sfat important de viață.

"E plăcut când cineva îți spune că ai copilul frumos, eu cred că toți copiii sunt frumoși, dar în cazul meu țin foarte mult la educație. Educația este cea care este foarte importantă, în special în ziua de astăzi, în care ai văzut câte se întâmplă. Copiii au acces la informație și sunt cu totul altfel decât eram eu, care vin dintr-o generație mai veche. Lucrurile s-au schimbat și depinde de părinți foarte mult cum gestionează educația copilului. Un copil trebuie să aibă libertate, iar eu asta vreau să facă Maria, să aleagă o meserie care îi place ei și să se ferească de anturaj prost, iar cei 7 ani de acasă să conteze.", a declarat Daniela Gyorfi, la WOWnews.

Citeste si: Prin ce a trecut Eli Lăslean, designerul care o îmbracă pe Carmen Iohannis. O tragedie a avut loc în viața ei, în urmă cu 25 de ani- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 21 iunie 2023. Ce sărbătoare este miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: "Escroci nenorociţi". Bill Simons, unul dintre directorii și cei mai populari prezentatori de pe Spotify, i-a desființat public pe prințul Harry și Meghan Markle- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!