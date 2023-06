Mădălina Pamfile, interdicție clară din partea soțului în privința fetelor. Vedeta, declarație neașteptată după ce a adus doi copii pe lume: „Am devenit răutăcioasă”

In articol:

Mădălina Pamfile s-a făcut cunoscută după ce a ocupat postul de asistentă TV, dar ulterior s-a retras din lumina reflectoarelor și și-a schimbat complet viața.

A lăsat burlăcia deoparte, la fel și viața de noapte și s-a făcut femeie de casă. S-a căsătorit, a devenit mamă de două ori și trăiește pe picior mare ba în România, ba în Ibiza, ba în Dubai, căci depinde unde trebuie să fie soțul prezent.

Mădălina Pamfile, interdicție clară din partea soțului în privința fetelor [Sursa foto: Facebook ]

Mădălina Pamfile, o mamă dură, dar cool

Și pentru că tot își urmează soțul peste tot, Mădălina Pamfile recunoaște că tot el este și cel care impune reguli atunci când vine vorba de fiicele lor.

Au două fete de vârste apropiate, foarte răsfățate, mai ales de tati, menționează ea. După cum spune bruneta, în fața soțului milionar, ea nu are voie să ridice tonul la fete, să le certe ori să le refuze vreo doleanță.

Astfel că, fetele au mereu tot ce își doresc, când și cum își doresc, căci dacă mama nu le face poftele, sigur găsesc înțelegere la tată și invers.

”Nu mă lasă să le cert, nu mă lasă să țip la ele. Nu pot să zic NU, trebuie să le zic doar Da când este el de față… Sunt destul de răsfățate, le comand de mâncare, le pun șofer la dispoziție, au tot confortul. Știu că pot apela ba la mami, dacă nu merge cu mami, se duc la tati, iar tati având două fete nu poate să le zică NU. Așa că obțin tot ce își doresc. Mai ales cea mare, Sofia, știe foarte bine că este feblețea lui tati și numai când îl roagă un pic, nu contează ce își dorește, unde vrea, totul se întâmplă”, a spus Mădălina Pamfile, conform Ego.ro.

Și pentru că recunoaște că dintre ea și soțul ei, ea este părintele mai dur, Mădălina Pamfile mai spune și că lecțiile de parenting au ajutat-o și nu prea de când are fete.

Psihologul, însă, a făcut-o să înțeleagă ce nu face bine în relația cu fetele, mai ales în ceea ce o privește pe minoră.

Astfel, bruneta spune că este o mamă cool, calmă și bună, dar nu în orice situație poate recurge la această atitudine pozitivă și relaxantă.

Au fost momente, unele chiar extreme, prin care a trecut, în care nu a avut cum să nu se panicheze sau nu să reacționeze mai dur.

O face când este cazul și spune că abia apoi, după ce își vede copilul în siguranță, îi explică într-o notă calmă ce s-a întâmplat, ce are voie să facă și ce nu.

”La început, când am rămas însărcinată cu prima fetiță și mă plictiseam toată ziua, am citit foarte multe cărți de parenting. Am încercat să diversific, să fac tot felul de chestii. Dar acum am ajuns la concluzia că nu se poate fix așa cum scrie în cărți. Copiii sunt total diferiți. Nu sunt o mamă perfectă, încerc să fiu. Nu țin cont de noile reguli de parenting. Dacă copilul este în pericol reacția mea nu este cum ne sfătuiește în cărți, să nu țipăm, să nu ne panicăm. Deloc. Dacă copilul este în fața mașinii nu am cum să am o reacție calmă. După îi explic cu calm că nu este bine, dar atunci pe moment mă agit, mă panichez. Mie mi-au plecat de lângă mine, mi-au deschis portiera în timpul mersului. Așa că trebuie să fim mai serioși când vine vorba de viața lor. Așa că sunt de părere că trebuie, ca părinți, să ne spunem punctul de vedere. Nu merge metoda de a mă uita mai urât spre ele. La un moment dat am mai încercat să merg la diverși psihologi să văd de ce nu reușesc să mă înțeleg cu cea mică, de ce nu mă ascultă și am ajuns la concluzia că atitudinea este cea mai importantă. Eu obișnuiam să-i spun nu, iar după două minute treceam peste și o lăsam să facă ce își dorea. De asta nu mă asculta”, a mai adăugat vedeta.

Și dacă spune că uneori e o mamă mai dură cu fetele sale, pentru a le proteja, fosta concurentă de la Kanal D mai recunoaște că de când are copii a devenit și o femeie răutăcioasă.

Nu își exprimă acest sentiment de răutate asupra fetelor sale sau a altor copii, însă problema ei rămân părinții din jur.

Ori de câte ori vede vreo mamă care se ia de fiicele sale sau fac în așa fel încât acestea să se simtă stingherite ori triste, Mădălina Pamfile recunoaște că reacționează, nu oricum, ci în așa fel încât să își apere copilele de orice urmă de violență, supărare sau traumă.

”În schimb, pot să spun că am devenit răutăcioasă de când am devenit mamă, însă nu cu copiii mei, ci când mergem împreună în parc. Nu credeam că pot să fiu răutăcioasă cu alte femei. Dacă copilul meu vrea o jucărie de la alt copil și văd că mămica încearcă și celălalt copil nu vrea să i-o dea, nu am nicio problemă, însă dacă văd că părintele ia jucăria sau o ascunde, mă transform total. Totul este până la fete. Sau să văd că se duce vreo mămică la vreuna dintre ele să o certe. Păi înnebunesc. Eu sunt acolo lângă ele pe post de tablou? Să vină la mine dacă au vreo problemă, nu să se ducă la fete”, a mai povestit fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil”.