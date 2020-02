Andrei Ciobanu este fără îndoială unul dintre cei mai buni concurenți de la Survivor România, dacă nu chiar cel mai bun, cel puțin în aceste momente! Fire sportivă, deși la bază este profesor de muzică, tânărul, originar din Bacău, face furori pe trasee. Citeste si: Ghiță de la Survivor, accidentare gravă pe traseu! Care este starea faimosului

Totuși, dincolo de valoarea din show, Andrei a creat și o serie de controverse în competiție. Disputa lui la nivel verbal cu Ghiță de la Faimoși a fost una extrem de mediatizată, iar atitudinea sa zeflemistă a fost taxată de Ana Pal, care, într-un acces de furie, i-a dat un cap în plină figură, și, apoi, firește, a fost descalificată.

Mai mult, Andrei de la Survivor pare că și-a găsit în concursul din Republica Dominicană, pe războinica lui Karina, cu care, inițial, a tatonat situația, pe urmă, i-a făcut curte, ca, într-un final, într-o clipă de romantism, să o ducă pe plajă, să îi că este îndrăgostit nebunește de ea și a sărutat-o!

”Nu aș fi crezut că am să simt astfel de lucruri, dar s-a întâmplat”, a spus bărbatul, cu o voce emoționată.

Ce mesaj i-a transmis familia lui Andrei în Republica Dominicană

Legătura dintre Andrei Ciobanu și Karina avea să fie privită cu ochi buni de familia războinicului, drept dovadă, în scrisoarea pe care acesta a primit-o la proba de comunicare, tatăl său i-a trimis câteva rânduri sugestive.

Andrei de la Survivor România a rămas fără mamă! ”A fost greu”

a menționat părintele tânărului în mesajul trimis în Republica Dominicană.

Dincolo de lucrurile bune care i se întâmplă în viața lui și în competiția din Republica Dominicană, războinicul ascunde însă și o mare durere în suflet. În premieră pentru WOWbiz.ro, Alex, vărul sportivului, a povestit că Andrei de la Survivor România a rămas fără mamă!

”A pierdut-o în urmă cu câțiva ani, mai exact în august 2015, răpusă de o boală. Andrei, care a moștenit de la ea în special talentul muzical, a suferit mult atunci, la fel ca noi toți de altfel. Eu am crescut cu el și sora lui, am fost toți trei, ca o adevărată familie, și durerea pierderii unei persoane dragi ne-a afectat în egală măsură. A fost greu...nici acum nu am putut trece peste ce s-a întâmplat”, a declarat Alex la emisiunea online ”Ștafeta mixtă”.