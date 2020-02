Iulian Pîtea, semifinalist la Exatlon sezonul 2, susține că Ghiță este unul dintre concurenții care greșește mult în afara traseului. Pîtea crede că Ghiță ”vorbește mult și prost” și că face alianțe greșite care îl vor costa scump în competiție.

A luat lucrul ăsta atât de în serios și a văzut de la Puterea Dragostei că pentru a deveni cunoscut ai nevoie de următoarele strategii: să fii vocal, să iei cuvântul celorlalți, cum a făcut și în consiliu, să atragi atenția vorbind mult și prost, să te chițăi, mâțâi – papagal și să intri în conflict degeaba. Știe și el că Elena are o notorietate, știe că trebuie să lovească, așa cum a făcut-o și eu cu What’s Up când a fost momentul meu, dar el nu o face pe bună dreptate. Adică, te iei de-o fată care îți aduce hrană, câștigă pe bandă rulantă. Fata aia susține echipa, încearcă, face, trage, chiar dacă are defectele ei... În Survivor nimeni nu e perfect, în stiuațiile alea toți sunt defecți, acolo.

Pîtea: ”Ghiță, ce vrei să demonstrezi?

Dar băi, Ghiță, băi... ce dracu vrei să demonstrezi? Vorbești mult și prost, dai niște exemple aberante, vrei să taci, te enervezi, tremuri... Ce-i cu reacțiile astea? Eu cred că toți cei care ne uităm la Survivor ne-am dat seama de tipologia lui Ghiță și ce vrea Ghiță să facă... Iar Ghiță n-o să aibă prea multă viață în competiția asta, pentru că la un moment dat o să facă niște alianțe și niște prostii pe care nici el nu le gândește în momentul ăsta, o să facă niște greșeli și o să fie executat.

, a povestit Iulian Pîtea pe vlogul său.