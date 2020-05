In articol:

În urmă cu doi ani, Cati de la Insulă a ajuns celebră după ce a apărut la televizor alături de Răzvan, iubitul ei. Cei doi au ajuns în atenția telespectatorilor și în primele pagini ale presei, după ce au făcut o serie de declarații extrem de controversate, încă din prima ediție a show-ului din Thailanda.

"E mai barbat. El e ala care da cu pumnul in masa si spune ce are de spus. Nu lasa niciodata de la el", spunea Cati despre Razvan.

Razvan a spus si el ca s-a intamplat sa isi loveasca partenera de dragoste. "Am batut-o pe Cati, nu v-a spus? Pentru ca nu stie sa taca. I-am dat la coaste, dar nu foarte tare, ca e slaba. Dar stie toata lumea", a povestit barbatul.

Intrebata de reporter daca asta ii place, Cati a uimit pe toata lumea. "Da, imi place. Probabil ca am nevoie de un barbat mai autoritar langa mine, care nu ma lasa sa fac ce vreau", a adaugat ea.

Ce face acum Cati de la Insulă

Cati de la Insulă a fost criticată în mediul online după ce s-a aflat că are un copil dintr-o relație anterioară și că micuțul se afla în casă atunci când ea și Răzvan, partenerul ei de pe Insulă, consumau substanțe interzise.

Bruneta și iubitul ei au încercat să reia relația și după ce au părăsit show-ul care i-a făcut celebri, dar s-au despărțit ulterior. Tânăra nu a avut parte de finalul fericit la c are spera și nici nu trăiește o poveste de dragoste ca în povești. Pe pagina ei de Facebook, publică deseori fotografii cu ea și cu fiul ei și, din câte se vede, este în continuare o femeie singură. În plus, nu-i are aproape nici pe părinții ei, care sunt plecați în Cipru și cu care ține legătura doar pe internet.